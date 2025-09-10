Protestak Nepalen
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alex Txikon, Nepalgo protesten lekukoa: "Poliziak tiro egin die parlamentuko hormara igo direnei"

Alex Txikon en Katmandú.
18:00 - 20:00
Alex Txikon. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Alex Txikon alpinista bizkaitarra Katmandun zegoen protestak piztu zirenean. Nepalgo poliziak parlamentuan sartzen saiatzen ari zirenei tiro nola egin dien lekuko izan da Txikon. "Katmandu erabat itxita dago eta liskarrak daude", adierazi du.

Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Israel ataca Qatar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Israelek Hamasen negoziazio taldea bonbardatu du Qatarreko hiriburuan, eta hainbat pertsona hil ditu

Hamaseko bost kide eta Qatarreko segurtasun kide bat hil dira erasoan. Negoziazio ordezkaritzako kideak, ordea, bizirik atera dira. Israelgo armadaren esanetan, "doitasunez egindako bonbardaketa" izan da. Etxe Zuriak adierazi duenez, Hamasi erasotzea "helburu duina izan daiteke", baina ez dator bat lekuarekin. Qatarreko Gobernuak "nazioarteko legeen urraketatzat" jo du gertatutakoa.  

Gehiago kargatu