Alex Txikon, Nepalgo protesten lekukoa: "Poliziak tiro egin die parlamentuko hormara igo direnei"
Alex Txikon alpinista bizkaitarra Katmandun zegoen protestak piztu zirenean. Nepalgo poliziak parlamentuan sartzen saiatzen ari zirenei tiro nola egin dien lekuko izan da Txikon. "Katmandu erabat itxita dago eta liskarrak daude", adierazi du.
Haurren obesitateak pisu txikikoa gainditu du lehen aldiz: hamar haurretatik batek gizentasuna pairatzen du munduan
Unicefek ohartarazi du elikagai ultraprozesatuen eraginaz eta haurrei zuzendutako publizitate oldakorraz, osasun, gizarte eta ekonomia ondorio larriak dituen epidemia globala bultzatzen ari dela.
Autopistak blokeatuta esnatu da Frantzia, doikuntzen aurkako protesta egunean
Alderdiak eta sindikatuak alde batera utzita antolatu da 'Dena blokeatu dezagun' mugimendua eta helburua herrialdea geldiaraztea da. Ipar Euskal Herrian ere ari dira protestan eta Poliziak hainbat lagun atxilotu ditu jada.
Ursula von der Leyenek merkataritza gaietako akordioaren suspentsio partziala proposatu du
Europako Batzordeko presidenteak, gainera, zigorrak planteatu ditu muturreko ministroentzat eta kolono bortitzentzat. Proposamenak, baina, 27en oniritzia beharko du aurrera egin dezan.
Armadak etxeratze agindua ezarri du Nepalen, dagoeneko 25 hildako eragin dituen protesta uholdea geldiarazteko
Istilu larriak bizi dira Nepalen, "Z belaunaldia" izenekoek hasitakoak. Astearte honetan K.P. Sharma Oli Nepalgo lehen ministroak dimisioa eman du, protestek bultzatuta. Katmanduko Aireportua itxita egongo da gutxienez 18:00ak arte, tokiko orduan (12:15 GMT).
Poloniak "erasotzat" jo du Errusiak bere aire-espazioa urratu izana, eta aho batez babestu dute
NATOko F-35 ehiza-hegazkinek, bereziki Herbehereetako Aireko Errege Indarrak, Poloniako aire-defentsa indartu dute goizaldean, Errusiako droneek aire-eremua urratu ostean, Ukrainaren aurkako eraso batean.
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Flotilla Sumudek "drone bidezko eraso" berri bat salatu du Tunisian
"Beste ontzi bati eraso egin diote droneekin egindako ustezko eraso batean. Ez dute inor zauritu", adierazi du ontziak X sare sozialeko kontuan.
Sebastien Lecornu Defentsa ministroa izendatu du Frantziako lehen ministro Macronek
39 urte ditu eta Macronen oso gertukoa da. Bere egiteko nagusienetakoa izango da datorren urteko aurrekontua onartzeko adostasunak jostea. Bihar hartuko kargua, Frantziako Gobernuak Matignonen duen egoitzan egingo den zeremonian.
Israelek Hamasen negoziazio taldea bonbardatu du Qatarreko hiriburuan, eta hainbat pertsona hil ditu
Hamaseko bost kide eta Qatarreko segurtasun kide bat hil dira erasoan. Negoziazio ordezkaritzako kideak, ordea, bizirik atera dira. Israelgo armadaren esanetan, "doitasunez egindako bonbardaketa" izan da. Etxe Zuriak adierazi duenez, Hamasi erasotzea "helburu duina izan daiteke", baina ez dator bat lekuarekin. Qatarreko Gobernuak "nazioarteko legeen urraketatzat" jo du gertatutakoa.