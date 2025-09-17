Erresuma Batua
Lau pertsona atxilotu dituzte Windsor gazteluan Trumpen eta Epsteinen argazkiak proiektatzea leporatuta

Carlos III .ak harrera egingo dio gaur AEBko presidenteari gazteluan, Erresuma Batura egingo duen bigarren estatu-bisitan.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Erresuma Batuko segurtasun indarrek lau pertsona atxilotu dituzte Windsor gazteluan Donald Trump AEBko presidentearen eta Jeffrey Epstein sexu gaizkile zenaren argazkien proiekzioarekin zerikusia dutelakoan. Hain zuzen ere, toki horretan, Windsorren, harrera egingo dio Carlos III.a erregeak agintari estatubatuarrari, Europako herrialdera egindako bisita ofizialaren barruan.

Tamesis Haraneko Poliziak ohar batean adierazi duenez, "komunikazio maltzurren susmoengatik" atxilotu dituzte laurak, irudiak proiektatu ostean. "Laurak zaintzapean daude une honetan", gaineratu du, xehetasun gehiagorik eman gabe eta atxilotuak identifikatu gabe.

Felicity Parker Poliziako superintendentearen esanetan, agintariek "seriotasun handiz hartzen dute Windsor gazteluaren inguruan baimenik gabe egin den jarduera hau". "Gure ofizialek azkar erantzun zuten proiekzioa gelditzeko", azpimarratu du, eta gertakariaren inguruan "ikerketa sakona" abian dagoela nabarmendu du.

Manifestari talde batek olana bat jarri zuen gazteluan, eta, ondoren, Trumpen eta Epsteinen irudiak proiektatu zituzten, baita magnateak Epsteini duela 20 baino gehiago bidali zion gutun bat ere, 50. urtebetetzeagatik zoriontzeko.

Trump astearteko azken orduan iritsi zen Erresuma Batura, Estatu mailako bigarren bisitan. Aurreneko aldia da AEBko presidente batek Erresuma Batura bisita ofiziala bigarrez egiten duena. Aasteazken honetan bertan Erresuma Batuko erregeak harrera egingo dio Windsor gazteluan, Londres mendebaldean.

