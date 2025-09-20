Palestina
Hamasek bahituen "agur-irudia" argitaratu du Israelen erasoaldiaren ostean

El grupo palestino Hamás ha difundido una imagen de los rehenes que quedan en Gaza, asegurando que es una "imagen de despedida" tras la ofensiva del Ejército de Israel en el enclave palestino. La imagen muestra 46 de los 48 rehenes, la mayoría de ellos israelíes.
Irudian agertzen diren bahituen artean 43 israeldar, bi estatubatuar eta nepaldar bat daude. Bideotik ateratako irudia.

Agentziak | EITB

Hamas talde palestinarrak Gazan geratzen diren bahituen irudia zabaldu du, Israelgo Armadak Palestinako enklabean egindako erasoaldiaren ostean "agur esateko irudia" dela esanez. Horretan, 46 bahitu agertzen dira: 43 israeldar, 2 estatubatuar eta nepaldar bat.

Palestina Benjamin Netanyahu Israel Hamas Munduko albisteak Gazako Zerrenda

