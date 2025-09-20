Alemania
Hasi da Oktoberfest, munduko garagardo jairik ospetsuena

Visitors gather for the handing out of the first beer at the Paulaner brewery tent during the opening of the 190th edition of the traditional Oktoberfest beer and amusement festival in the Bavarian capital Munich, Germany, 20 September 2025. According to its organizers, the Oktoberfest has grown into the world's largest folk festival, drawing around six million visitors annually. The festival's 190th edition will run from 20 September to 05 October 2025 on the Theresienwiese.
Oktoberfesten Reinheitsgehot 1516ko purutasun legea betetzen duen garagardoa bakarrik zerbitzatzen da. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hasi da Oktoberfest, munduko garagardo festarik ospetsuena. "Urriko festa" iraila eta urria bitartean egiten da 1810etik Munichen, Bavariako hiriburuan. Jaiak 16 edo 17 egun irauten du, eta batez beste sei milioi bisitari baino gehiago izaten ditu. Oktoberfesten bakarrik zerbitzatzen da 1516ko purutasun legea betetzen duen garagardoa. Gainera, hiriburuko mugen barruan eginikoa izan behar du.

Alemania Munduko albisteak Jaiak

