Errusiak "perbertsiorik gabeko" Eurovisionen jaialdi alternatiboa egin du

Rusia celebra su festival alternativo a Eurovision “sin perversiones” El país euroasiático ha celebrado su festival musical con países afines ideológicamente y alejándose de cualquier potencial contenido LGTBI, tras su expulsión de Eurovisión en 2022 El presidente ruso, Vladimir Putin, ha participado con un vídeo inicial en el que ha abogado por promover la identidad cultural Con más de 11.000 espectadores, el vietnamita Duc Phuc ha sido el ganador de la gala, imponiéndose a Kirguistán y Catar
Duc Phu, Vietnamgo irabazlea. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Errusiak "perbertsiorik gabeko" Eurovisionen jaialdi alternatiboa egin du. Errusiarekin ideologikoki bat egiten duten herrialdeek parte hartu dute Intervision musika jaialdian, 2022an Eurovisionetik kanporatua izan ondoren, “LGTBI eduki potentzial” guztietatik at. Vladimir Putin Errusiako presidenteak kultur nortasuna aldarrikatu du aurkezpen bideo batean. 11.000 ikusle baino gehiagoren aurrean, Duc Phuc vietnamdarrak irabazi du ekitaldia, Kirgizistan eta Qatar sailkatu dira ondoren.

