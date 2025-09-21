Errusiak "perbertsiorik gabeko" Eurovisionen jaialdi alternatiboa egin du
Errusiak "perbertsiorik gabeko" Eurovisionen jaialdi alternatiboa egin du. Errusiarekin ideologikoki bat egiten duten herrialdeek parte hartu dute Intervision musika jaialdian, 2022an Eurovisionetik kanporatua izan ondoren, “LGTBI eduki potentzial” guztietatik at. Vladimir Putin Errusiako presidenteak kultur nortasuna aldarrikatu du aurkezpen bideo batean. 11.000 ikusle baino gehiagoren aurrean, Duc Phuc vietnamdarrak irabazi du ekitaldia, Kirgizistan eta Qatar sailkatu dira ondoren.
Honela ikusten dira Gazako bonbardaketak gauean
Israelek Gaza hiriaren aurkako erasoaldi militarrarekin jarraitzen du. Bonbardaketak ez dira eten. Leherketak oso urrunetik ikusten dira, gauez bereziki.
Charlie Kirken hiletak tentsioa eta muturreko segurtasun neurriak eragingo ditu Glendalen
Donald Trump presidenteak berak hitz egingo du arratsaldeko ekitaldian, eta beste agintari garrantzitsu batzuk ere izango dira bertan.
Erresuma Batuak Palestinako Estatua onartuko du arratsaldean
Bihar Palestinari buruzko Goi Mailako Nazioarteko Konferentzia hasi aurretik egingo dute iragarpena. Portugalek ere gaur onartuko duela esan du.
Gutxienez 71 pertsona hil dituzte larunbat honetan Gazako Zerrendan
Israelek Gaza hirian lurreko erasoaldia hasi zuenetik izan den egunik gogorrenetako bat izan da gaurkoa. "Gerra hasi zenetik bizi izan ditugun unerik zailenetakoak bizitzen ari gara", ohartarazi dute Bautista Al Ahli ospitaletik.
Hamasek bahituen "agur-irudia" argitaratu du Israelen erasoaldiaren ostean
Hamas talde palestinarrak Gazan geratzen diren bahituen irudia zabaldu du, Israelgo Armadak Palestinako enklabean egindako erasoaldiaren ostean "agur esateko irudia" dela esanez. Horretan, 46 bahitu agertzen dira: 43 israeldar, 2 estatubatuar eta nepaldar bat.
Turistak Notre Dameko katedralaren gorenera igo dira berriro, sutea izan eta sei urtera
Katedralaren dorreetara daramatzaten 424 eskailerak igo dituzte berriro turistek. Egunean 1.400 bisitari onartuko dituzte goi-denboraldian, eta 900, berriz, behe -denboraldian.
Trumpen ustez "legez aurkakoak" dira AEBko hedabibideek bere administrazioaz ematen duten "informazio ezkorra"
"Adierazpen askatasunaren oso alde dagoen pertsona bat naiz", adierazi du Etxe Zuritik, albisteen "% 97 negatiboa" dela esan aurretik. Dena den, ez du esan zehazki zeri buruz ari den, ezta adibiderik jarri ere.
Hasi da Oktoberfest, munduko garagardo jairik ospetsuena
Hasi da Oktoberfest, munduko garagardo festarik ospetsuena. "Urriko festa" iraila eta urria bitartean egiten da 1810etik Munichen, Bavariako hiriburuan. Jaiak 16 edo 17 egun irauten du, eta batez beste sei milioi bisitari baino gehiago izaten ditu. Oktoberfesten bakarrik zerbitzatzen da 1516ko purutasun legea betetzen duen garagardoa. Gainera, hiriburuko mugen barruan eginikoa izan behar du.
Atzerapenak eta arazoak Europako aireportuetan, zibereraso baten ondorioz
Bruselako aireportuak bidaiariak erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko operazioak kontrolatzen dituen hornitzailearen aurkako eraso informatiko bat salatu du, eta Heathrowk "arazo teknikoak" aipatu ditu atzerapenak justifikatzeko. Hain zuzen ere, bertan behera geratu da Loiutik Londresko aireportu horretara zihoan hegaldi bat.