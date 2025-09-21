Ustelkeria politikoa
Ustelkeriak eragindako haserrea piztu da Filipinetan, protesta jendetsuekin eta liskarrekin

La indignación por la corrupción estalla en Filipinas con protestas masivas y enfrentamientos. Miles de personas han tomado las calles de Manila y otras ciudades protestando contra la corrupción política que vive el país. La llamada "marcha del billón de pesos" ha unido a organizaciones religiosas y civiles contra el saqueo de fondos públicos. Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, en la capital hubo choques con la policía que dejaron heridos y detenidos
18:00 - 20:00
Protestak Manilan, Filipinetan. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Protestek kaleak hartu dituzte Manilan eta beste hiri batzuetan, herrialdeak bizi duen ustelkeria politikoa salatzeko. 'Bilioi bat pesoen martxa' deiturikoak erakunde erlijioso eta zibilak batu ditu, diru publikoa “lapurtzearen” aurka. Protesta gehienak baketsuak izan diren arren, zaurituak eta atxilotuak ere izan dira poliziaren kontrako istiluetan

Ozeania Filipinak Manifestazioak Ustezko ustelkeria politikoa Asia Munduko albisteak

