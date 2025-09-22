GERRA UKRAINAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

NBEk gerra eta gizateriaren aurkako krimenak leporatu dizkio Errusiari, Ukrainan egindako gehiegikeriengatik

Ikertzaileek Ukrainako zibilen aurkako eraso indiskriminatuak salatu dituzte.

Kostyantynivka (Ukraine), 17/09/2025.- Members of the special Ukrainian police unit 'White Angels' assist an elderly local woman, Nina, 73, as they evacuate her from the frontline city of Kostyantynivka, Donetsk region, eastern Ukraine, 16 September 2025 (issued 17 September 2025), amid the Russian invasion. According to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, more than 6,000 residents, mostly elderly people, remain in Kostiantynivka. The White Angels are a special police unit that provides humanitarian aid, conducts evacuations, and delivers medical assistance in high-risk frontline communities in the Donetsk region. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/YEVHEN TITOV
Suntsipena Errusiak Ukrainan egindako eraso baten ondoren. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nazio Batuen Erakundeko Ukrainari buruzko Ikerketa Batzordeak azken txostenean ondorioztatu duenez, Errusiak gerra krimenak eta gizateriaren aurkako krimenak egiten jarraitzen du Ukrainaren aurkako eraso militarrean, eta gehiegikeriak ia etengabeak dira, besteak beste, herritar zibilen aurkako bonbardaketak egiteagatik eta herritarrak lekualdatzera behartzeagatik.

"Ukrainako gatazka armatuak eragin makurra izaten ari da herritar zibilengan", deitoratu du Erik Mose batzordeko arduradunak, NBEko Giza Eskubideen Kontseiluaren aurrean egindako hitzaldi batean. Bertan gogorarazi duenez, biktima zibilen kopuruak % 40 egin zuen gora urteko lehen zortzi hilabeteetan, 2024ko epe berarekin alderatuta.

Irismen luzeko armekin eremu zibilean egindako "etengabeko erasoak" areagotu egin omen dira, baina batzordea bereziki "asaldatuta" agertu da borroka-frontean gero eta irismen laburreko drone gehiago erabiltzen dituztelako indar errusiarrek, "herritarren artean izua zabaltzeko".

Batzordearen arabera, helburuak ez dira eremu militarrera mugatzen; izan ere, ikertzaileek egiaztatu dute bonbardaketak egin dituztela instalazio eta azpiegitura zibilen aurka, hala nola, medikuntza-sektoreari lotutako garraioen, ibilgailuen eta eraikinen aurka.

"Inpunitaterik ez egotea eta arduradunak epaitzea funtsezkoa da bake iraunkorra bermatzeko", ohartarazi du Mosek Kontseiluaren aurrean.

Errusiak eraso masiboa egin du Ukrainaren aurka, 800 drone eta dozena bat misilekin
Von der Leyen eta Vance Errusiaren aurkako zigor koordinatuak aztertzen ari dira
Errusia-Ukraina gerra Errusia Nbe Nazio Batuen Erakundea Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

90.000 pertsona inguru elkartu dira Arizonan, Charlie Kirken omenaldi ekitaldian

Arizonan, State Farm futbol estadioan antolatu dute Charlie Kirken aldeko omenaldia. Irailaren 10ean hil zuten tiroz gazte ultraeskuindarra eta AEBetako toki guztietatik joandako 90.000 lagun elkartu dira hura omentzeko. Estadioak 70.000 lagunentzat du lekua, baina beste 20.000 eserleku ere jarri dituzte bertaratuei lekua egiteko. Segurtasun neurriak ikaragarriak dira estadio inguruan. Jende askok gaua ere inguruetan pasa du omenaldira joateko.

Gehiago kargatu