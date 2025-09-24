Thailandia
Zuloa egin da ospitale baten aurrean Bangkoken, eta dozenaka gaixo atera behar izan dituzte

Zulo handia Tailandian
Zuloa, Bangkoken. Argazkia: Agentziak.

Kolapsoak 50 metroko sakonera, 30 metroko zabalera eta 30 metroko luzera dituen zulo bat ireki du, eta ospitalearen aurrean aparkatuta zegoen garabi bat irentsi du. "Hasiera batean, uste da lur mugimendu batek eragin duela zuloa, eta lurpeko ura pilatu dela tunelaren eta geltokiko hormaren artean", adierazi du Bangkokeko Administrazioak, ohar bidez.

