LURRIKARA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gutxienez 60 pertsona hil dira Filipinetako erdialdean, 6,9 graduko lurrikara baten ondorioz

Biktima gehienak Bogon izan dira, Cebu eskualdearen iparraldean eta epizentroko gertuenetako gune batean.

BOGO (Philippines), 01/10/2025.- Injured villagers receive care in the aftermath of an earthquake in Bogo city, Cebu island, Philippines, 01 October 2025. According to a statement by the Cebu island Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) released on 01 October, at least 61 people were killed following a 6.9-magnitude earthquake that struck off the coast of Cebu Island on 30 September. The earthquake’s epicenter was located near Bogo City. (Terremoto/sismo, Filipinas) EFE/EPA/JUANITO ESPINOSA
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Filipinetako agintariek gutxienez 60 hildako zenbatu dituzte bertan izan den 6,9 graduko lurrikararen ondorioz. Gainera, dozenaka zauritu eta kalte material utzi ditu. Ondorioz, eskualdeak kalamitate egoera ezarri du.

"60 pertsona hil dira lurrikararen ondorioz", esan du Bernardo Rafaelito Alejandro Defentsa Zibileko Bulegoko idazkariaren ondokoak.

"Egoera oso larria da", esan du Alejandrok, Cebu probintzian izandako lurrikarak eragindako elektrizitate mozketen ondorioz erreskate taldeek aurre egin beharreko zailtasunengatik.

6,9 graduko lurrikara 21:59an izan zen (13:59 GMT), asteartean, Bogo hiritik hamar kilometroko sakoneran, Filipinetako sismologia agentziak (Phivolcs) jakitera eman duenez.

BOGO (Philippines), 01/10/2025.- Policemen carry a victim past cadaver bags in the aftermath of an earthquake in Bogo city, Cebu island, Philippines, 01 October 2025. According to a statement by the Cebu island Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) released on 01 October, at least 61 people were killed following a 6.9-magnitude earthquake that struck off the coast of Cebu Island on 30 September. The earthquake’s epicenter was located near Bogo City. (Terremoto/sismo, Filipinas) EFE/EPA/JUANITO ESPINOSA EDITORS NOTE: GRAPHIC CONTENT

Biktima gehienak Bogon daude, Cebu eskualdearen iparraldean eta epizentroko gertuenetako batean.

Hildakoak eta zaurituak uzteaz gain, lurrikarak kalte handiak eragin ditu Cebu probintziako hainbat azpiegituratan, Pam Barica probintziako gobernadorearen arabera.

"Bart Cebu astindu duen lurrikara gogorra erronka handia izan da gure probintziarentzat", adierazi du Glenn Soco eskualdeko gobernadoreordeak komunikatu batean, kalamitate egoera deklaratzean, eta adierazi du neurria beharrezkoa dela "baliabideak mobilizatzeko, kaltetutako familiei berehalako laguntza emateko eta errehabilitazio neurriak aplikatzeko".

Filipinetako erdialdea gogor kolpatu zuen Bualoi tifoiak joan den asteburuan, 14 hildako utziz eta 350.000 pertsona ebakuatzera behartuz.

Ozeano Bareko Suzko Eraztunaren gainean dago artxipelagoa. Jarduera sismiko eta bolkaniko handiko eremua da, eta urtero 7.000 lurrikara inguru izaten dira, gehienak erdi mailakoak.

Filipinak Lurrikarak Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu