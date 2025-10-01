Gutxienez 60 pertsona hil dira Filipinetako erdialdean, 6,9 graduko lurrikara baten ondorioz
Biktima gehienak Bogon izan dira, Cebu eskualdearen iparraldean eta epizentroko gertuenetako gune batean.
Filipinetako agintariek gutxienez 60 hildako zenbatu dituzte bertan izan den 6,9 graduko lurrikararen ondorioz. Gainera, dozenaka zauritu eta kalte material utzi ditu. Ondorioz, eskualdeak kalamitate egoera ezarri du.
"60 pertsona hil dira lurrikararen ondorioz", esan du Bernardo Rafaelito Alejandro Defentsa Zibileko Bulegoko idazkariaren ondokoak.
"Egoera oso larria da", esan du Alejandrok, Cebu probintzian izandako lurrikarak eragindako elektrizitate mozketen ondorioz erreskate taldeek aurre egin beharreko zailtasunengatik.
6,9 graduko lurrikara 21:59an izan zen (13:59 GMT), asteartean, Bogo hiritik hamar kilometroko sakoneran, Filipinetako sismologia agentziak (Phivolcs) jakitera eman duenez.
Biktima gehienak Bogon daude, Cebu eskualdearen iparraldean eta epizentroko gertuenetako batean.
Hildakoak eta zaurituak uzteaz gain, lurrikarak kalte handiak eragin ditu Cebu probintziako hainbat azpiegituratan, Pam Barica probintziako gobernadorearen arabera.
"Bart Cebu astindu duen lurrikara gogorra erronka handia izan da gure probintziarentzat", adierazi du Glenn Soco eskualdeko gobernadoreordeak komunikatu batean, kalamitate egoera deklaratzean, eta adierazi du neurria beharrezkoa dela "baliabideak mobilizatzeko, kaltetutako familiei berehalako laguntza emateko eta errehabilitazio neurriak aplikatzeko".
Filipinetako erdialdea gogor kolpatu zuen Bualoi tifoiak joan den asteburuan, 14 hildako utziz eta 350.000 pertsona ebakuatzera behartuz.
Ozeano Bareko Suzko Eraztunaren gainean dago artxipelagoa. Jarduera sismiko eta bolkaniko handiko eremua da, eta urtero 7.000 lurrikara inguru izaten dira, gehienak erdi mailakoak.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Indarrean sartu dira Trumpen muga-zerga berri batzuk, sendagaiei ezarritako % 100koa barne
Gaurtik aurrera, inportatutako sendagai guztiek % 100eko muga-zerga izango dute, atzerritik etorritako kamioi handiek % 25ekoa, eta sukaldeko altzariek, bainugelako apain-mahaiek eta horiekin lotutako produktuek, berriz, % 50ekoa.
Gazara bidean dagoen Flotillak ohartarazi du hainbat ontzi hurbilduko direla "arrisku eremuan" sartu ostean
Gune horretan atzeman zituzten aurreko misioak, Zerrendatik 120 bat itsas miliatara. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu dituzte, eskuhartzeren bat izan daitekeela aurreikusita", nabarmendu dute.
Trumpen planari buruzko galdeketak hasi ditu Hamasek, eta baliteke erantzun bat emateko egunak behar izatea
AEBko presidenteak "hiruzpalau eguneko" tartea eman dio talde palestinarrari bake plana onartzen duen ala ez erabakitzeko.
Gutxienez 19 pertsona hil eta 20 baino gehiago agertu barik daude Vietnamen, 'Bualoi' tifoiaren ondorioz
Aurten Vietnam astindu duen ekaitzik hilgarrienak 80 pertsona baino gehiago zauritu ditu, eta 105.000 etxebizitza baino gehiago kaltetu erdialde-iparraldeko hamabost probintziatan baino gehiagotan, tokiko agintariek jakitera eman dutenez.
Netanyahuk ukatu egin du Trumpekin Palestinako Estatua ezartzearen alde agertu izana
X sare sozialaren bidez zabaldutako bideo batean Israelgo lehen ministroak gaineratu du Palestinako Estatua ez dagoela "akordioan idatzita ere". Hala ere, Trumpek astelehen honetan Etxe Zurian aurkeztutako bake akordioaren 19. puntuan jasota daude "Zerrenda desmilitarizatzea eta etorkizunean Palestinako Estatua negoziatzeko aukera".
Israelek Gazara laguntza zeraman 'Askatasunaren Ontzidiaren' itsasontzia atzeman du
Laguntza humanitarioa duen itsasontziak 12 pertsona ditu barruan, eta horien artean dago Greta Thunberg aktibista, zeinak nazioarteko laguntza eskatu duen X. zenbakian eskegitako bideo batean.
Iranek Israeli erantzun dio Tel Avivera eta Jerusalemera dozenaka misil botata
Israelgo Armadak "eremu babestuetan" egoteko gomendatu die herritarrei, Iranen kontraerasoaren aurrean "beste abisu bat eman arte". "Defentsa sistemak mehatxua geldiarazteko lanean ari dira", adierazi du sare sozialetan argitaratutako mezu batean.
Albiste izango da: Trumpen plana Gazarako, Bernedoko udalekuak eta BBVA-Sabadell eskaintza publikoa
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Nazioartean babes zabala eman diote Trumpek Gazarako duen planari
Proposamena, Hamasen errendizioa eta bi estatuen konponbiderako bidea irekitzea aurreikusten duena, ondo hartu dute Palestinako Aginte Nazionalak eta hainbat herrialde arabiarrek, tartean Egiptok eta Qatarrek. Europan, Espainian, Frantzian, Italian eta Erresuma Batuan, gatazka desblokeatzeko aukera gisa hartu dute ekimena.