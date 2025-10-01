Alemania
Municheko Oktoberfest itxi dute bonba-alerta batengatik eta hirian izandako hainbat gertakariren ondorioz

Munich (Germany), 01/10/2025.- A burned vehicle covered in extinguishing foam after a fire in Munich, Germany, 01 October 2025. The Oktoberfest grounds in Munich will remain closed until at least 5 p.m. local time on 01 October, following an 'unspecified' bomb threat, police said. The threat is linked to a large-scale police operation in northern Munich where explosive devices were found inside a burning house, leaving one dead. (Alemania) EFE/EPA/VIFOGRA
Furgoneta kiskalita Munichen. Argazkia: EFE.

Municheko Oktoberfest, Irailaren 20tik martxan den munduko garagardo festarik jendetsuena, itxita geratu da gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kaltetu dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak jasotzen dituen eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.

