Municheko Oktoberfest itxi dute bonba-alerta batengatik eta hirian izandako hainbat gertakariren ondorioz
Municheko Oktoberfest, Irailaren 20tik martxan den munduko garagardo festarik jendetsuena, itxita geratu da gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kaltetu dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak jasotzen dituen eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Kongresuan aurrekontuak ixteko akordio faltak Gobernu Federalaren itxiera partziala eragin du AEBn
Alderdi nagusiek ez dute lortu nork bere aurrekontu-proposamena aurrera ateratzeko adina babes. Oraingoz, itxierak ez du eraginik funtsezko zerbitzuetan, baina funtzionarioek ez dute kobratuko akordioa lortu arte.
Trumpen muga-zerga berriak, indarrean: sendagaien gainean % 100ekoa ezarri du
Gaurtik aurrera, inportatutako sendagai guztiek % 100eko muga-zerga izango dute; atzerritik joandako kamioi handiek, % 25ekoa; eta sukaldeko altzariek, bainugeletarako apain-mahaiek eta horiekin lotutako produktuek, berriz, % 50ekoa.
Gazara bidean dagoen Flotillak ohartarazi du hainbat ontzi hurbilduko direla "arrisku eremuan" sartu ostean
Gune horretan atzeman zituzten aurreko misioak, Zerrendatik 120 bat itsas miliatara. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu dituzte, esku-hartzeren bat izan daitekeela aurreikusita", nabarmendu dute. Espainiako Gobernuak "biziki" gomendatu die Gazara doan ontzidiko kideei arrisku-eremuan ez sartzeko, Espainiako itsas salbamenduko ontziak ezin baitu bertara sartu, tripulazioa eta ontzidiko kideak arriskuan jarriko lituzkeelako.
Gutxienez 60 pertsona hil dira Filipinetako erdialdean, 6,9 graduko lurrikara baten ondorioz
Biktima gehienak Bogon izan dira, Cebu eskualdearen iparraldean eta epizentroko gertuenetako gune batean.
Trumpen planari buruzko galdeketak hasi ditu Hamasek, eta baliteke erantzun bat emateko egunak behar izatea
AEBko presidenteak "hiruzpalau eguneko" tartea eman dio talde palestinarrari bake plana onartzen duen ala ez erabakitzeko.
Gutxienez 19 pertsona hil eta 20 baino gehiago agertu barik daude Vietnamen, 'Bualoi' tifoiaren ondorioz
Aurten Vietnam astindu duen ekaitzik hilgarrienak 80 pertsona baino gehiago zauritu ditu, eta 105.000 etxebizitza baino gehiago kaltetu erdialde-iparraldeko hamabost probintziatan baino gehiagotan, tokiko agintariek jakitera eman dutenez.
Netanyahuk ukatu egin du Trumpekin Palestinako Estatua ezartzearen alde agertu izana
X sare sozialaren bidez zabaldutako bideo batean Israelgo lehen ministroak gaineratu du Palestinako Estatua ez dagoela "akordioan idatzita ere". Hala ere, Trumpek astelehen honetan Etxe Zurian aurkeztutako bake akordioaren 19. puntuan jasota daude "Zerrenda desmilitarizatzea eta etorkizunean Palestinako Estatua negoziatzeko aukera".
Israelek Gazara laguntza zeraman 'Askatasunaren Ontzidiaren' itsasontzia atzeman du
Laguntza humanitarioa duen itsasontziak 12 pertsona ditu barruan, eta horien artean dago Greta Thunberg aktibista, zeinak nazioarteko laguntza eskatu duen X. zenbakian eskegitako bideo batean.
Iranek Israeli erantzun dio Tel Avivera eta Jerusalemera dozenaka misil botata
Israelgo Armadak "eremu babestuetan" egoteko gomendatu die herritarrei, Iranen kontraerasoaren aurrean "beste abisu bat eman arte". "Defentsa sistemak mehatxua geldiarazteko lanean ari dira", adierazi du sare sozialetan argitaratutako mezu batean.