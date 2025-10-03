GAZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hamasek "laster" iragarriko du Trumpek Gazarako duen planari emango dion erantzuna, baina "mehatxuak eta presioak" salatu ditu

Akordioak lortzeko konpromisoa berretsi du, "denbora odola baita".

FOTODELDÍA Carretera de Al-Rashid (GAZA), 02/10/2025.- Columnas de humo tras los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza, vistas desde el noroeste del campo de refugiados de Nuseirat, Franja de Gaza, este jueves. Los palestinos se desplazan hacia el sur desde Wadi Gaza tras el anuncio israelí del cierre de la carretera de Al-Rashid hacia el norte. EFE/ Haitham Imad
Bonbardaketa Gazan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak (Hamas) esan du "laster" iragarriko duela Donald Trump AEBko presidenteak aste honetan Gazarako aurkeztu duen planaren inguruan zer jarrera duen, baina nabarmendu du ez duela "mehatxurik, agindurik eta presiorik" onartuko, nazioarteko gobernu eta erakundeek, besteak beste, Trump buru izango duen behin-behineko gobernu organo bat onartzeko eskatu ostean.

Mohamed Nazzal bere buruzagietako batek Al Jazira kateari eskainitako elkarrizketa batean azaldu duenez, Hamasen erantzuna "ez da atzeratuko" eta kontuan hartuko ditu palestinarren interesak eta gai estrategiko eta politikoak.

Ildo horretan, berretsi du ez duela onartzen "Damoklesen ezpata gisa egiten diren mehatxuen, inposizioen eta presioen logika", eta akordioak lortzeko konpromisoa berretsi du, "denbora odola" dela iritzita, Hamasek urriaren 7an erasoak egin zituenetik igaro diren bi urteetan Israelek 66.000 palestinar hil dituelako.

Hala eta guztiz ere, Nazzalek adierazi du zeresan asko duela Etxe Zuriko maizterrari "egotzitako" planaren inguruan, eta astelehen gauean iritsi zela Hamasera, su-etenak palestinarren eskubideei "uko egitea" dakarrela arbuiatuz. Ildo horretan, Hamasek 20 puntuko planari buruzko alegazioak aurkezteko duen eskubidea defendatu du, "elkarrizketa eta eztabaida" esparru batean.

AEBko agintariak adierazi duenez, "hiru edo lau egun" eman dizkio Hamasi Palestinako enklabean su-etena adosteko akordio bat ezartzeko proposamenari erantzun diezaion, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin batera Washingtonen egindako prentsaurreko batean aurkeztu eta biharamunean.

Bake planaren 20 puntuen artean, hauek daude: Tony Blair Erresuma Batuko lehen ministro ohiak parte hartuko lukeen behin-behineko gobernu-organo bat sortzea; Palestinako eta atzerriko teknokrata eta apolitikoen trantsizio-organo bat eratzea Hamasen presentziarik gabeko gazatar administrazioa kudeatzeko; bahitu guztiak askatzea; urtarrilaren 19ko akordioaren arabera enklabean laguntza humanitarioa sartzea; eta Israelek biziarteko kartzela-zigorra duten 250 preso palestinar eta 2023ko urriaren 7an atxilotutako 1.700 gazatar aske uztea.

Gazako Zerrenda Hamas Israel Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Munich (Germany), 01/10/2025.- A burned vehicle covered in extinguishing foam after a fire in Munich, Germany, 01 October 2025. The Oktoberfest grounds in Munich will remain closed until at least 5 p.m. local time on 01 October, following an 'unspecified' bomb threat, police said. The threat is linked to a large-scale police operation in northern Munich where explosive devices were found inside a burning house, leaving one dead. (Alemania) EFE/EPA/VIFOGRA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Leherketa bat eta hainbat gertakari izan dira Munichen, eta itxi egin behar izan dute Oktoberfest azoka

Municheko Oktoberfest azoka, irailaren 20tik martxan den munduko garagardo-azokarik jendetsuena, itxi egin behar izan dute gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kiskali dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak dakartzan eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.

Gehiago kargatu