Hamasek "laster" iragarriko du Trumpek Gazarako duen planari emango dion erantzuna, baina "mehatxuak eta presioak" salatu ditu
Akordioak lortzeko konpromisoa berretsi du, "denbora odola baita".
Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak (Hamas) esan du "laster" iragarriko duela Donald Trump AEBko presidenteak aste honetan Gazarako aurkeztu duen planaren inguruan zer jarrera duen, baina nabarmendu du ez duela "mehatxurik, agindurik eta presiorik" onartuko, nazioarteko gobernu eta erakundeek, besteak beste, Trump buru izango duen behin-behineko gobernu organo bat onartzeko eskatu ostean.
Mohamed Nazzal bere buruzagietako batek Al Jazira kateari eskainitako elkarrizketa batean azaldu duenez, Hamasen erantzuna "ez da atzeratuko" eta kontuan hartuko ditu palestinarren interesak eta gai estrategiko eta politikoak.
Ildo horretan, berretsi du ez duela onartzen "Damoklesen ezpata gisa egiten diren mehatxuen, inposizioen eta presioen logika", eta akordioak lortzeko konpromisoa berretsi du, "denbora odola" dela iritzita, Hamasek urriaren 7an erasoak egin zituenetik igaro diren bi urteetan Israelek 66.000 palestinar hil dituelako.
Hala eta guztiz ere, Nazzalek adierazi du zeresan asko duela Etxe Zuriko maizterrari "egotzitako" planaren inguruan, eta astelehen gauean iritsi zela Hamasera, su-etenak palestinarren eskubideei "uko egitea" dakarrela arbuiatuz. Ildo horretan, Hamasek 20 puntuko planari buruzko alegazioak aurkezteko duen eskubidea defendatu du, "elkarrizketa eta eztabaida" esparru batean.
AEBko agintariak adierazi duenez, "hiru edo lau egun" eman dizkio Hamasi Palestinako enklabean su-etena adosteko akordio bat ezartzeko proposamenari erantzun diezaion, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin batera Washingtonen egindako prentsaurreko batean aurkeztu eta biharamunean.
Bake planaren 20 puntuen artean, hauek daude: Tony Blair Erresuma Batuko lehen ministro ohiak parte hartuko lukeen behin-behineko gobernu-organo bat sortzea; Palestinako eta atzerriko teknokrata eta apolitikoen trantsizio-organo bat eratzea Hamasen presentziarik gabeko gazatar administrazioa kudeatzeko; bahitu guztiak askatzea; urtarrilaren 19ko akordioaren arabera enklabean laguntza humanitarioa sartzea; eta Israelek biziarteko kartzela-zigorra duten 250 preso palestinar eta 2023ko urriaren 7an atxilotutako 1.700 gazatar aske uztea.
Israelek Sumud Flotillako 443 kide atxilotu eta Beersebako espetxe batera eramango ditu ondorengo orduotan
Aurrena, Asdodeko portura eraman dituzte flotillako kideak, eta handik, Beersebako espetxe batera eramatea da Israelgo Gobernuaren asmoa.
Hiru hildako eta hiru zauritu larri sinagoga baten ondoan izandako eraso batean, Manchesterren
Hildakoetako bat erasotzailea bera da. Poliziak tirokatuta hil da. Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak aitortu du "atsekabetuta" dagoela erasoarekin, eta azpimarratu du gertatutakoa "are lazgarriagoa" dela Yom Kippur egunean egin delako; juduentzako egunik sakratuenean egin baita, alegia.
Jane Goodall primatologo, etologo eta antropologo britainiarra hil da, 91 urte zituela
Primateetan aditua, "Lady Chimpanzee" izenez ezaguna da txinpantzeekin egindako lanagatik. Haren izena daraman Institutuak jakinarazi du berez hil dela, Kalifornian (Ameriketako Estatu Batuak).
Milaka pertsona irten dira kalera Italian Flotilla atzeman dutela salatzeko
Italiako hiriburuko erdigunean 10.000 pertsona inguru bildu dira manifestazioan, hango hedabideen arabera. Italiako sindikatu nagusiak, CGILek, greba orokorra deitu du ostiralerako, "herritar italiarrak zueden ontzien aurkako erasoa" salatzeko.
Israelgo Armadak Global Sumud Flotillako hainbat ontzi abordatu ditu
Flotillak baieztatu duenez, gutxienez 'Alma' eta 'Sirius' ontziak abordatu dituzte. Azken horretan, Ada Colau Bartzelonako alkate ohia doa. Instagrameko mezu batean adierazi dutenez, tripulatzaileen segurtasuna berresteko lanean ari dira. Italiako Defentsa ministroak adierazi du ontzidia inguratuta dagoela eta Ashdodera (Israel) eramango dutela.
Hamasek Trumpen Gazarako plana aztertzen jarraitzen du, baina Israelek erabat beteko duela bermatzea eskatu du
Negoziazioen berri duten iturrien arabera, Palestinako mugimenduak bermeak eskatzen dizkie bitartekariei; Israelek su-etena urratuko ez duela eta Gazatik aterako dela ziurtatu nahi du.
Gaza erabat setiatzear dagoela esan du Israelek, eta ihes egiteko "azken aukera" eman die gazatarrei
"Hegoalderatz joatea da Gazako biztanleek duten azken aukera, Hamaseko terroristak Gazako hirian isolatuta utzita, Israelgo Indar Armatuen jarduerek jarraituko dutelako", ohartarazi du Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak.
Leherketa bat eta hainbat gertakari izan dira Munichen, eta itxi egin behar izan dute Oktoberfest azoka
Municheko Oktoberfest azoka, irailaren 20tik martxan den munduko garagardo-azokarik jendetsuena, itxi egin behar izan dute gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kiskali dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak dakartzan eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.