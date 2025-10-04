Japonia
Emakume batek lortuko du lehen aldiz Gobernuaren buruzagitza Japonian: Sanae Takaichi, historia egiten

Lehen ministro izendapena urriaren 15ean berrets daiteke Parlamentuan, legegintzako izapidea bete ondoren.
(Foto de ARCHIVO) 15 August 2024, Japan, Tokyo: Japan's economic security minister Sanae Takaichi visits the Yasukuni Shrine to pay her respects to the war dead on the 79th anniversary of Japan's surrender in World War II. Prime Minister Fumio Kishida was not among the lawmakers to visit the Shrine and instead sent a ritual offering to avoid angering neighboring countries who also associate Yasukuni with war criminals and Japan's imperial past. Photo: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire/dpa Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA 15/8/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN

Sanae Takaichi, Alderdi Liberal Demokratikoko (PLD) burua. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Japoniaren historian lehen aldiz, emakume bat lehen ministro kargua lortzear dago. Sanae Takaichi da, Alderdi Liberal Demokratikoko (PLD) figura ultrakontserbadore eta beteranoa, eta larunbat honetan alderdiaren buru izendatu dute. Uneotan agintean dago alderdia. Hortaz, lehen ministro izendatzea urriaren 15ean berrets liteke Parlamentuan, izapide legegilea bete ondoren.

Takaichi, 64 urtekoa, Shinjiro Koizumi Nekazaritza ministroa gainditu du barne bozketa liskartsu batean (185 boto ultrakontserbadorearen alde, eta 156 boto Junichiro Koizumi Japoniako lehen ministro ohiaren semearentzat). Margaret Thatcherren mireslea eta Shinzo Abe lehen ministroaren ikasle politikoa, Takaichik etengabeko esfortzu politika bat agindu du: "Lan egingo dut, lan egingo dut eta lan egingo dut", errepikatu zuen alderdiko buruzagi gisa egindako lehen hitzaldian.

Etorkizuneko agintariak bere gain hartuko du alderdia indartzeko erronka, hainbat hauteskundeetako porroten eta Shigeru Ishiba bere aurrekoak kargua utzi izanaren ondorioz. Takaichik konfiantza publikoa berreskuratu beharko du, boto-emaile gazteenekin konektatu eta beste alderdi batzuekin negoziatu legeak eta aurrekontuak onartzeko, ofizialismoak indarra galdu duen Parlamentuan.

Ekonomiari dagokionez, zerga-politika aktiboa eta diru-pizgarriak mantentzea espero da, Aberen legatuaren ildotik. Bere ikuspegiaren arabera, interes-tasa baxuei eutsi behar zaie, eta horrek eragina izan dezake finantza-merkatuetan. Maila diplomatikoan, bere jarrera nazionalistak Txinarekin harremanak tenka ditzake, bereziki Japoniako iragan militaristari lotutako Yasukuniko santutegia bisitatzen jarraitzeko asmoagatik.

