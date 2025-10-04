Emakume batek lortuko du lehen aldiz Gobernuaren buruzagitza Japonian: Sanae Takaichi, historia egiten
Japoniaren historian lehen aldiz, emakume bat lehen ministro kargua lortzear dago. Sanae Takaichi da, Alderdi Liberal Demokratikoko (PLD) figura ultrakontserbadore eta beteranoa, eta larunbat honetan alderdiaren buru izendatu dute. Uneotan agintean dago alderdia. Hortaz, lehen ministro izendatzea urriaren 15ean berrets liteke Parlamentuan, izapide legegilea bete ondoren.
Takaichi, 64 urtekoa, Shinjiro Koizumi Nekazaritza ministroa gainditu du barne bozketa liskartsu batean (185 boto ultrakontserbadorearen alde, eta 156 boto Junichiro Koizumi Japoniako lehen ministro ohiaren semearentzat). Margaret Thatcherren mireslea eta Shinzo Abe lehen ministroaren ikasle politikoa, Takaichik etengabeko esfortzu politika bat agindu du: "Lan egingo dut, lan egingo dut eta lan egingo dut", errepikatu zuen alderdiko buruzagi gisa egindako lehen hitzaldian.
Etorkizuneko agintariak bere gain hartuko du alderdia indartzeko erronka, hainbat hauteskundeetako porroten eta Shigeru Ishiba bere aurrekoak kargua utzi izanaren ondorioz. Takaichik konfiantza publikoa berreskuratu beharko du, boto-emaile gazteenekin konektatu eta beste alderdi batzuekin negoziatu legeak eta aurrekontuak onartzeko, ofizialismoak indarra galdu duen Parlamentuan.
Ekonomiari dagokionez, zerga-politika aktiboa eta diru-pizgarriak mantentzea espero da, Aberen legatuaren ildotik. Bere ikuspegiaren arabera, interes-tasa baxuei eutsi behar zaie, eta horrek eragina izan dezake finantza-merkatuetan. Maila diplomatikoan, bere jarrera nazionalistak Txinarekin harremanak tenka ditzake, bereziki Japoniako iragan militaristari lotutako Yasukuniko santutegia bisitatzen jarraitzeko asmoagatik.
Urratsak eman diren arren, egoera tirabiratsua da oraindik ere, eta funtsezko erronkek jarraitzen dute, hala nola Gazako desmilitarizazioa eta etorkizuneko gobernantza. Gainera, Gazako Zerrendan 67.000 pertsona baino gehiago hil dira jada Israelen erasoetan.
Hamasek bahitu guztiak askatzeko prest dagoela iragarri ostean egin dituzte erasoak. Israelek Gazan egiten ari den erasoaldia amaitzeko Trumpen plana negoziatu nahi du Hamasek.
AEBetako presidenteak proposatutako plana hainbat egunez aztertu ondoren, talde palestinarrak adierazi du proposamenaren puntu batzuk onartzen dituela, baina negoziatzen jarraitu nahi duela.
Minutu eta hamar segundoko bideo bat argitaratu du Etxe Zuriko kontuetan AEBko presidenteak, eta bertan adierazi du "tratu justua" jasoko dutela guztiek, eta negoziazioak abiatzear daudela.
"AEBko presidentearekin eta bere taldearekin elkarlanean jarraituko dugu gerrari amaiera emateko, Israelek mahai gainean jarritako printzipioei jarraikiz, Trumpen ikuspegiarekin bat baitatoz gerra amaitzeko", adierazi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren prentsa bulegoak ohar labur batean.
Planak gerra berehala amaitzea, bahituak askatzea eta Gazarako trantsizio gobernu bat eratzea proposatzen du, agintari estatubatuarrak eta Tony Blair Britainia Handiko lehen ministro ohiak gainbegiratuta.
Poliziaburuaren arabera, Jihad Al-Shamie susmagarriak ez zeraman suzko armarik, eta tiro bakarrak poliziek egin zituzten, baimendutako armekin, erasotzailea sinagogan sartzea eragozten saiatu zirenean. Hori dela eta, biktimaren bala-zauriak agenteek egin behar izan zituzten, nahi gabe bada ere.
Itsasontzi militar bat hurbiltzen eta soldadu israeldarrak ontzira igotzen ikusi dituzte, zuzenean, ontziko kameren bidez. Gazako kostaldetik 42,5 itsas miliara zegoen Marinette itsasontzia abordatu dutenean.
473 atxilotu Israel hegoaldeko espetxe batera eraman dituzte. Bertako iturriek adierazi dutenez, atxilotu gehienek berehala deportatuak izatea onartu dute. Bestetik, flotillako kide ziren parlamentari eta eurodiputatu italiarrak arratsaldean iritsi dira Erromara eta gainerako atxilotuak askatzeko eskatu dute.