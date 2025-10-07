Hamasek dioenez, U-7ko erasoa egin eta Israelek Gazan erasoaldia abiatu eta bi urtera, "borrokak jarraitu" egiten du
Adierazi duenez, erasoek "itzalak proiektatzen jarraitzen dute maila politikoan eta militarrean, eskualdean eta munduan". "Bi urteko samina, bidegabekeria, zapalkuntza, sufrimendu handia eta kostu handiak; erresistentziaren begiek, berriz, Jerusalemen, Al Aksako meskitaren eta Palestina osoaren askatasunari begira jarraitzen dute", azpimarratu du, eta "atzerriko okupatzaileei aurre egiteko orduan herrialdeko seme-alaben ausardia" goraipatu du.
Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak (Hamas) astearte honetan nabarmendu duenez, "borrokak jarraitzen du" 2023ko urriaren 7ko erasoetatik eta Israelek Gazako Zerrendaren aurka abiatutako erasoalditik bi urte bete direnean, eta azpimarratu du "ondorioek itzalak proiektatzen jarraitzen dutela maila politikoan eta militarrean, eskualdean eta munduan".
Palestinako taldeak ohar batean nabarmendu duenez, ofizialki "Al Aksako oldarra" deitu zituzten euren erasoak "inflexio puntu handia izan ziren eskualdeko giro politiko eta militarrean", eta "Palestina askatzeko bidean lehen lerroa" markatu zuten.
"Bi urte geroago, etsaiak Palestinako gure herri erresilientearen aurkako gerra basatiarekin jarraitzen du, zibil babesgabeen aurkako sarraskiak eginez, nazioarteko isiltasun eta konplizitate lotsagarri baten eta aurrekaririk gabeko porrot arabiar baten erdian", deitoratu du, The Palestinian Information Center albiste-atari palestinarrak jaso duenez.
"Bi urteko samina, bidegabekeria, zapalkuntza, sufrimendu handia eta kostu handiak; erresistentziaren begiak, berriz, Jerusalemen, Al Aksako meskitaren eta Palestina osoa askatzeko zain jarraitzen du", azpimarratu du, eta "atzerriko okupatzaileei aurre egiteko orduan herrialdeko seme-alaben ausardia" goraipatu du.
Hala, azpimarratu duenez Palestinako heritarrek "bere lurrean errotuta jarraitzen dute, bere eskubide legitimoei eutsiz, erabateko suntsitze eta nahitaezko lekualdatze planen aurrean". "Bi urtez, gure herriak seme-alaba eta lider asko sakrifikatu ditu, martiri gisa, askatasunerako bidean", nabarmendu du.
Hamasek gogora ekarri ditu, besteak beste, Yahya Sinwar, Sale al Aruri eta Mohamed al Deif taldeko liderrak; halaber, Hasan Nasrala Hezzbollah Libanoko alderdi xiitaren buruzagi historikoarentzat ere hitzak izan ditu. 2024ko irailean hil zen, Israelek Beiruten aurka egindako bonbardaketa batean.
"Bi urteko erresilientzia da, gogoan izateko modukoa, gizateriak ezagutzen duen okupazio kolonial basatienaren aurpegiaren aurrean. Bi urte, eta gure herriaren bandera ez da erori. Bi urte, eta indarra ez da hautsi, eta gure horretan jarraitzen dugu", adierazi du.
Ildo horretan, adierazi duenez, Palestinako herritarrek orain bi urte hasi ziren "euren printzipioak eta eskubide nazionalak babesteko arma legitimoak erabiltzen, bidegabekeria eta harrokeria sionistaren aurrean". "Gure buru eta bihotzetan Gaza, Palestina eta bere herria, mina, zapalkuntza, sufrimendua eta itxaropena daramatzagu, eta horiekin goaz aurrera, Jerusalemerantz eta Al Aksako meskitarantz", amaitu du.
Mahmoud Mardawi Hamasen beso politikoko goi kargudunak azpimarratu duenez, palestinarrek "erresistentziarako eskubide naturala" erabili zuten 2023ko urriaren 7ko erasoetan, "belaunaldiz belaunaldi jasan duten hamarkadetako sarraskien, jazarpenaren eta erasoen ondoren" iritsi zirenak, Filastin egunkari palestinarrak jaso duenez.
"Ez ginen Hego Amerikara, Ipar Amerikara edo Afrikara joan sionisten aurka borrokatzera. Beraiek dira gure lurra okupatu, gure seme-alabak eta emakumeak hil eta gure aberriaren zutabeak suntsitu zituztenak", adierazi du bere mezuan, aipatutako erasoen bigarren urteurrenean. Eraso horietan, Hamasek 1.200 pertsona hil zituen, eta 250, bahitu.
Horiei erantzunez Israelek Zerrendaren aurka abiatutako erasoaldian 67.000 palestinar baino gehiago hil ditu orain arte, agintari gazatarren arabera.
