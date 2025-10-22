Bielorrusiako eta Georgiako bi kazetarik, biak kartzelan, irabazi dute Sakharov saria
Andrzej Poczobut kazetari bielorrusiarrak eta Mzia Amaglobel kazetari georgiarrak "askatasunari eta demokraziari" egindako ekarpena aitortu ditu Europako Parlamentuak, urtero banatzen duen sari honekin.
Andrzej Poczobut (Bielorrusia, 1973) eta Mzia Amaglobeli (Georgia, 1975) kazetariek jasoko dute aurtengo Sakharov saria, adierazpen askatasunaren eta giza eskubideen alde egindako ekarpenagatik. Egun, biak espetxean daude.
Roberta Metsola Europar Parlamentuko presidenteak jakinarazi ditu saridunen izenak, goizean. "Bi kazetariak espetxean daude, asmatutako salaketen ondorioz. Euren lana egiteagatik eta bidegabekerien kontra ahotsa altxatzeagatik daude kartzelan. Euren ausardiak askatasunaren eta demokraziaren ikur bihurtu ditu. Etxe hau eurekin eta askatasuna aldarrikatzen duten guztiekin dago", esan du.
Kazetaria eta idazlea lanbidez, Aleksandr Lukaxenkoren erregimenarekin kritiko agertzeagatik da ezaguna Pczobut. 2021ean zortzi urteko espetxe zigorra ezarri zioten. Amaglobeli, berriz, urtarrilean atxilotu zuten, Georgiako Gobernuaren kontrako protestetan parte hartzeagatik. Bi urteko espetxe zigorra ezarri zioten.
Euroganberako talde popularrak eta ultrakontserbadoreak proposatu zuten Poczobuten izena, eta Amaglobeliren izendapena 60 bat diputatuk osatutako talde baten eskutik etorri da, Rasa Jukneviciene diputatu popularrak gidatuta.
Saridunen izendapena jakin den egunean, Europako Parlamentuan izan dira Sviatlana Tsikhanouskaia eta Sergei Tijanovski senar-emazteak, Bielorrusiako oposizioko kideak biak. "Horiek gaur hemen egoteak gogorarazten digu zer dagoen jokoan eta zergatik Parlamentu honek beste aldera ez duen inoiz begiratuko, injustizien aurrean", esan du Metsolak.
Aurtengo beste bi finalistak Palestinan lanean ari diren kazetariak eta gobernuz kanpoko erakundeetako langileak eta Serbiako ikasleen komunitatea izan dira, talde progresistek eta talde liberalak proposatuta, hurrenez hurren.
