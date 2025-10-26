Israelek "lerro horia" zeharkatzeko baimena eman die Hamasi eta Gurutze Gorriari, bahitu israeldarren gorpuak bilatzeko
Milizien esku zeudela, Israelgo Armadak Gazako Zerrendaren aurka egindako erasoen erdian hil ziren 11 israeldarren itzulera bizkortzeko asmoarekin eman dio horretarako baimena Israelek.
Israelgo Gobernuak baimena eman die Hamaseko milizietako kideei eta Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeari (CICR) gorpuen bilaketa lanetan parte hartzeko. Hori horrela, "lerro horitik" harago dauden eremuetan sartu ahal izango dira, bahitu eta preso israeldarren gorpuzkiak aurkitzeko ahaleginean.
Israelgo Armadaren irratiak jaso du, Gobernuko iturrien bitartez, horretarako baimena. Rafah-n, Khan Yunisen (hegoaldean) eta Nuseiraten (erdigunean) egingo ituzte lan horiek, Hamasek jakitera eman duenez.
Joan den larunbat gauean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere oniritzia eman zion Egiptoko talde bati Palestinako enklabean jarraitzen duten israeldar bahituen gorpuzkiak aurkitzen saiatzeko.
Netanyahuren bulegoak, behinik behin, informazio hori baieztatu zien Israelgo zenbait hedabideri, eta zehaztu zutenez, bilaketa lanetarako egokitutako hainbat ibilgailu ere sartu ziren bertara.
