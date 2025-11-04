Heriotza
Dick Cheney AEBko presidenteorde ohia hil da, 84 urterekin

George W. Bushen Gobernuko bigarrena Defentsa Saileko buru ere izan zen, eta garai batean Alderdi Errepublikanoaren zutabeetako bat.

Washington (United States), 04/11/2025.- (FILE) - U.S. Vice President Dick Cheney speaks at the annual Gerald R. Ford journalism awards ceremony and luncheon at the National Press Club in Washington, DC, USA on 02 June 2008.(reissued 04 November 2025). Dick Cheney died at 84 years old, according to a statement from his family. EFE/EPA/MATHEW CAVANAUGH
Dick Cheney Ameriketako Estatu Batuetako presidenteorde ohia, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Richard B. Cheney, Dick Cheney ezizenez ezaguna, AEBetako presidenteorde ohia hil da, 84 urte zituela, pneumonia batek jota eta gaixotasun kardiobaskular batek eragindako "konplikazioen" ondorioz, haren familiak astearte honetan zabaldutako ohar baten arabera.

Cheney, George W. Bushen Administrazioko 'bigarrena', astelehen gauean hil zen. Bere familiak "gizon handi eta on" gisa gogoratu nahi izan du, "seme-alabei eta bilobei bere herrialdea maitatzen eta ausardiaz, ohorez, maitasunez, adeitasunez eta arrantzaz betetako bizitzak bizitzen erakutsi zielako".

"Eskerrak eman nahi dizkiogu Dick Cheneyk gure herriaren alde egin zuen guztiagatik", dio AEBetako hedabideek jasotako oharrak. Bertan, sei hamarkada baino gehiagoz bere emazte izan zenari, Lynneri, eta baita bere bi alabei ere, esker ona adierazteko mezuak eskaintzen zaizkie.

Cheneyk Ameriketako Estatu Batuetako Defentsa arduraduna ere izan zen, eta garai batean Alderdi Errepublikanoaren zutabeetako bat, baina 2024ko hauteskundeetan aitortu zuen ez zuela Donald Trumpen alde bozkatuko, Kamala Harris demokrataren alde baizik.

Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

