Pasaportean genero identitatea ezabatzea babestu du AEBko Auzitegi Gorenak

Gauzak horrela, aurrerantzean generoari dagokion laukian "X" hautatzeko aukera kendu eta jaiotzean esleitutako sexua markatu beharko da. 

Ronald Reagan aireportua (Ameriketako Estatu Batuak). Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako Auzitegi Gorenak arrazoia eman dio Donald Trump presidente estatubatuarrari, eta aurrerantzean ezingo da genero identitatea gehitu herrialde horretako pasaporteetan. 

Justizia Departamentuak apelazio helegitea aurkeztu zuen pasa den irailean, epaitegiek Trumpen administrazioaren pasaporte politika blokeatu ondoren. 

Aitzitik, The Hill atariak zabaldutako informazioaren arabera, Goreneko gehiengo kontserbadoreak (sei boto alde eta hiru kontra) ebatzi du jaiotzean esleitutako sexua pasaportean agertzeak ez dituela pertsonaren berdintasun printzipioak urratzen.

Gorenaren babesa jasota, aurrerantzean generoari dagokion laukian "X" hautatzeko aukera kendu eta jaiotzean esleitutako sexua markatu beharko dute estatubatuarrek. Gauzak horrela, esleitutako sexua eta genero nortasuna bat ez datozen pertsona transgeneroek ezingo dute beren identitatea dokumentu ofizial horretan adierazi. 

Auzi honetan transgeneroen eskubideak defendatu dituen Askatasun Zibilen Aldeko Batasun Amerikarreko abokatuak salatu duenez,  "politika berri honek pertsona transgeneroak, ez bitarrak eta intersexualak arriskuan jar ditzake pasaportea erabiltzen duten bakoitzean".

