Nicolas Sarkozy aske dago, baldintzapeko neurriekin
Frantziako presidente ohia kartzelatik irtengo da, 20 eguneko espetxealdiaren ostean. Auzitegiak hainbat neurri ezarri dizkio, eta, besteak beste, ezin izango du Frantziatik irten.
Parisko Apelazio Auzitegiak baldintzapeko askatasuna eman dio Nicolas Sarkozyri. Frantziako presidente ohiak Justiziaren kontrolpean izango du askatasuna.
Horrenbestez, Frantziako presidente ohia kartzelatik irtengo da, 20 eguneko espetxealdiaren ostean. Sarkozyri 5 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten, ustelkeriagatik. Hain zuzen ere, Agintariak gaur arratsaldean utziko du La Santeko espetxea (Paris).
Muamar Gadafi buruzagi libiarraren erregimenaren diruarekin lotutako gaizkile-elkarteko kide izateagatik zigortu zuten Sarkozy. Zehazki, irabazi zituen 2007ko hauteskundeetarako dirua jasotzeagatik, eta erregimenaren arduradunekin negoziatzeagatik.
Auzitegiak, beraz, "onargarritzat" jo du aske uzteko Fiskaltzaren erabakia, zenbait baldintza ezarri aurretik; horien artean, Frantziatik irteteko debekua.
Fiskaltzak egindako apelazioak lortu du erabakia aldatzea. Prozesuak 2026an jarraituko du, eta, beraz, baliteke presidente ohia espetxean ez egotea sententzia apelazioan aztertu edo berretsi arte.
"Amesgaiztoa"
Nicolas Sarkozy presidente ohiak "amesgaizto" gisa deskribatu du kartzela, Apelazio Auzitegiaren azken erabakiaren berri izan aurretik.
"Espetxeko langileen gizatasuna eskertu nahiko nuke, espetxeko amesgaizto hau jasangarria bihurtu dutelako", adierazi du agintari ohiak.
Sarkozyk salatu du bere epaia "manipulatu egin" dutela, berriro ere, bere kabinetea Gadafi diktadorearen erregimenarekin nahasten zuten agirien harira. Gainera, buruzagi kontserbadorea triste agertu da bere egungo egoeragatik, eta aspimarratu du espetxean egotea latza dela.
"Gogorra da, oso gogorra, preso guztientzat, nekagarria dela esango nuke", azaldu du Nicolas Sarkozyk.
