Nicolas Sarkozy aske dago, baldintzapeko neurriekin

Frantziako presidente ohia kartzelatik irtengo da, 20 eguneko espetxealdiaren ostean. Auzitegiak hainbat neurri ezarri dizkio, eta, besteak beste, ezin izango du Frantziatik irten.

Paris (France), 25/09/2025.- Former French president Nicolas Sarkozy (C) arrives at the courthouse in Paris, France, 25 September 2025. Former president Sarkozy and twelve others, including three former ministers, stand trial for criminal conspiracy to receive funds for the 2007 presidential campaign from the regime of late Libyan leader Muammar Gaddafi. The French national financial prosecutor's office is seeking a seven-year prison sentence for the former president. Sarkozy has been convicted twice, in two separate cases, since he left office in 2012. (Francia) EFE/EPA/Teresa Suarez

Nicolas Sarkozy.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Parisko Apelazio Auzitegiak baldintzapeko askatasuna eman dio Nicolas Sarkozyri. Frantziako presidente ohiak Justiziaren kontrolpean izango du askatasuna.

Horrenbestez, Frantziako presidente ohia kartzelatik irtengo da, 20 eguneko espetxealdiaren ostean. Sarkozyri 5 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten, ustelkeriagatik. Hain zuzen ere, Agintariak gaur arratsaldean utziko du La Santeko espetxea (Paris).

Muamar Gadafi buruzagi libiarraren erregimenaren diruarekin lotutako gaizkile-elkarteko kide izateagatik zigortu zuten Sarkozy. Zehazki, irabazi zituen 2007ko hauteskundeetarako dirua jasotzeagatik, eta erregimenaren arduradunekin negoziatzeagatik.

Auzitegiak, beraz, "onargarritzat" jo du aske uzteko Fiskaltzaren erabakia, zenbait baldintza ezarri aurretik; horien artean, Frantziatik irteteko debekua.

Fiskaltzak egindako apelazioak lortu du erabakia aldatzea. Prozesuak 2026an jarraituko du, eta, beraz, baliteke presidente ohia espetxean ez egotea sententzia apelazioan aztertu edo berretsi arte.

"Amesgaiztoa"

Nicolas Sarkozy presidente ohiak "amesgaizto" gisa deskribatu du kartzela, Apelazio Auzitegiaren azken erabakiaren berri izan aurretik.

"Espetxeko langileen gizatasuna eskertu nahiko nuke, espetxeko amesgaizto hau jasangarria bihurtu dutelako", adierazi du agintari ohiak.

Sarkozyk salatu du bere epaia "manipulatu egin" dutela, berriro ere, bere kabinetea Gadafi diktadorearen erregimenarekin nahasten zuten agirien harira. Gainera, buruzagi kontserbadorea triste agertu da bere egungo egoeragatik, eta aspimarratu du espetxean egotea latza dela.

"Gogorra da, oso gogorra, preso guztientzat, nekagarria dela esango nuke", azaldu du Nicolas Sarkozyk.

Informazioa osatzeko lanetan

