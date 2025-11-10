Asia
Fung-wong supertifoiak bi hildako utzi ditu Filipinetan eta Taiwanera bidean da

Supertifón Fung-wong en Filipinas
Uholdeak Filipinetan. Argazkia: EFE.

Gutxienez bi pertsona hil dira eta milioi bat baino gehiago ebakuatu dituzte Filipinetan, 'Fung-wong' supertifoiaren ondorioz. Azken orduetan indarra galdu du eta Hegoaldeko Txinako itsasoan sartu da. Hala ere, adituen ustez, berriro indartu egin daiteke Taiwanera iritsi baino aurretik.

