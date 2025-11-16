VENEZUELA
Maduro eta chavistak kalera atera dira AEBren aurrean indar erakustaldia egiteko

Lau milioi pertsona baino gehiago atera dira kalera, eta presidenteak aberria defendatzeko konpromisoa hartzeko eskatu die herritarrei.

AME9428. CARACAS (VENEZUELA), 15/11/2025.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ondea una bandera de Venezuela durante un evento este sábado, en Caracas (Venezuela). Maduro cantó la emblemática canción 'Imagine' del músico británico John Lennon durante un acto en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de pretender "bombardear e invadir" el país suramericano. EFE/ Miguel Gutierrez
Maduro, Caracasen. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eta chavismoaren buru nagusiak herrialdeko kaleetara atera dira larunbat honetan, AEBk ustez Latinoamerikako narkotrafikoari aurre egiteko 'Hego Lantza' operazioa iragarri ostean.

Madurok militante berriek zina egiteko antolatutako ekitaldi batean parte hartu du Caracasen, bere emazte Cilia Flores diputatuarekin batera. 

Diosdado Cabello Barne ministro eta Venezuelako Alderdi Sozialista Batuaren (PSUV) idazkari nagusiaren arabera, egun "aparta" da, eta herrialde osoan 4,5 milioi pertsona baino gehiago mobilizatu direla jakinarazi du.

John Lennonen 'Imagine' abestu eta Donald Trumpen gobernuari Venezuela "bonbardatu eta inbaditu" nahi izatea leporatu ostean, "eskua bihotzean" jartzeko eta aberriaren defentsarekin konpromisoa hartzeko eskatu die Madurok bertan bildutako jarraitzaileei.

Estatuburuaren hitzetan, azaroaren 15a "egun historikoa" izan da, herria "edozein mehatxu eta eraso kriminali" aurre egiteko "esna, prest eta gertu" dagoela ikusi delako.

Horren arabera, 235.000 batzorde eratu dira lurralde osoan, agintariak hasiera batean 260.000 batzorde iragarri zituen arren.

Gobernuko alderdiaren arabera, batzorde horiek "herrialdeko kale bakoitzean" gutxienez bederatzi militantek osatutako taldeak dira, eta, besteak beste, "defentsarako prestatzeko agenda iraunkorra" egin behar dute.

Maria Corina Machado oposizioko buruzagi eta Bakearen nobel saridunak bere aldetik, "ordua iristen denean", "armak uzteko" eta herrialdearen "askatasuna" lortzen laguntzeko eskatu die Venezuelako funtzionarioei.

Trumpek esan du dagoeneko "erabaki bat" hartu duela Venezuelarekin egingo dituen hurrengo urratsen inguruan, baina jakinarazi gabe
