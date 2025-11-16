Maduro eta chavistak kalera atera dira AEBren aurrean indar erakustaldia egiteko
Lau milioi pertsona baino gehiago atera dira kalera, eta presidenteak aberria defendatzeko konpromisoa hartzeko eskatu die herritarrei.
Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eta chavismoaren buru nagusiak herrialdeko kaleetara atera dira larunbat honetan, AEBk ustez Latinoamerikako narkotrafikoari aurre egiteko 'Hego Lantza' operazioa iragarri ostean.
Madurok militante berriek zina egiteko antolatutako ekitaldi batean parte hartu du Caracasen, bere emazte Cilia Flores diputatuarekin batera.
Diosdado Cabello Barne ministro eta Venezuelako Alderdi Sozialista Batuaren (PSUV) idazkari nagusiaren arabera, egun "aparta" da, eta herrialde osoan 4,5 milioi pertsona baino gehiago mobilizatu direla jakinarazi du.
John Lennonen 'Imagine' abestu eta Donald Trumpen gobernuari Venezuela "bonbardatu eta inbaditu" nahi izatea leporatu ostean, "eskua bihotzean" jartzeko eta aberriaren defentsarekin konpromisoa hartzeko eskatu die Madurok bertan bildutako jarraitzaileei.
Estatuburuaren hitzetan, azaroaren 15a "egun historikoa" izan da, herria "edozein mehatxu eta eraso kriminali" aurre egiteko "esna, prest eta gertu" dagoela ikusi delako.
Horren arabera, 235.000 batzorde eratu dira lurralde osoan, agintariak hasiera batean 260.000 batzorde iragarri zituen arren.
Gobernuko alderdiaren arabera, batzorde horiek "herrialdeko kale bakoitzean" gutxienez bederatzi militantek osatutako taldeak dira, eta, besteak beste, "defentsarako prestatzeko agenda iraunkorra" egin behar dute.
Maria Corina Machado oposizioko buruzagi eta Bakearen nobel saridunak bere aldetik, "ordua iristen denean", "armak uzteko" eta herrialdearen "askatasuna" lortzen laguntzeko eskatu die Venezuelako funtzionarioei.
Zure interesekoa izan daiteke
Txile Boricen ondorengoaren bila hasiko da gaur, Jara faborito dela, eta lehia estua bigarren posturako ultraeskuindarren artean
Egungo presidentearen ministro ohia izango da irabazlea inkesten arabera, baina bigarren itzulira joan beharko luke Kast edo Kaiser ultrekin, eta zaila izango luke gobernatzea eskuindarrek bat egiten badute.
Trumpek muga-zergak kendu dizkie hainbat nekazaritza-produkturi; kafeari, bananari eta haragiari, besteak beste
Erabakiak Trumpen ohiko jarreraren aldaketa dakar; izan ere, muga-zergen beharra defendatu du bere agintaldiaren hasieratik.
Industrialde batean izandako leherketa handi batek hainbat zauritu utzi ditu Buenos Aires probintzian
Leherketa Ezeizako industriagune batean gertatu da, eta gutxienez 15 pertsona zauritu dira, tokiko hedabideen arabera.
Trumpek esan du dagoeneko erabaki duela Venezuelan zer pauso emango duen, baina ez du argitu zer egingo duen
"Drogen sarrera gelditzeko aurrerapen asko" egin dituztela azpimarratu du AEBko presidenteak, eta bere herrialdea ez dela "Hego Amerikako Gaza" izango erantzun dio Madurok.
Hainbat hildako eta zauritu Stockholmen, autobus batek harrapatuta
Oraingoz ez dago argi gertaera zerk eragin duen. Ingurua itxi dute, eta larrialdietako zerbitzuak bertaratu dira.
Parisko tren-geltokia hustu dute, polizia-operazio baten ostean
Fiskaltzak azaldu duenez, Poliziak gizon bat atxilotu du, labana batekin mehatxuka ikusi ostean.
BBCk barkamena eskatu dio Trumpi hitzaldi bat manipulatuta emititzeagatik
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak barkamena eskatzeko eta kalte-ordaina ordaintzeko exijitu dio Erresuma Batuko irrati-telebista publikoari. Hori egin ezean, 1.000 milioi dolarreko demanda jartzeko mehatxua egin dio.
Osasuna ardatz izango duen klima egokitzapenerako plana aurkeztu dute COP30 goi-bileran
Irabazi asmorik gabeko nazioarteko 35 erakundek gaur iragarri dute 300 milioi dolar bideratuko dituztela datozen hiru urteotan, klima larrialdiari aurre egiteko ekimenetara. Tartean daude Gates, Wellcom Trust edota Rockefeller fundazioak.
Batasuna eta elkartasuna, Parisko erasoetatik 10 urtera
Hamar urte igaro dira Frantzia gogor kolpatu zuenetik terrorismo jihadistak. Hiru komandok Parisko estadio bati, hainbat terrazari eta Bataclan aretoari eraso zieten, eta 132 pertsona hil. Gaurdaino luzatu da oinazea eta trauma kolektiboa, eta gaur, gaur, memoriarako egun honetan, egun haietako batasuna eta elkartasuna itzuli da.