Brasilgo Poliziak Bolsonaro atxilotu du
Presidente ohia, estatu-kolpe saiakeragatik kondenatua, etxean betetzen ari zen atzipenaldia.
Brasilgo Polizia Federalak Jair Bolsonaro Brasilgo presidente ohia atxilotu du larunbat honetan, modu prebentiboan, estatu-kolpe saiakeragatik zigortuta, komunikabideek jakitera eman dutenez.
"Polizia Federalak prebentziozko atxilotze agindu bat gauzatu du larunbat honetan Brasilian, Auzitegi Federal Gorenaren erabaki bat betez", jakinarazi du Poliziak bere webgunean argitaratutako ohar batean, eta atxilotua Bolsonaro dela baieztatu du.
Presidente ohiaren abokatuek eskaera aurkeztu diote ostiralean Auzitegi Federal Gorenari, estatu-kolpe saiakeragatik ezarritako zigorra etxean betetzeko, baina azkenean Alexandre de Moraes epaileak kartzelan sartzea erabaki du.
Bolsonarori 27 urte eta 3 hilabeteko kartzela-zigorra ezarri zioten, boterean betikotzeko sare bat antolatzea leporatuta. Estatu-kolpea, zuzenbide-estatuaren abolizioa, erakunde kriminal armatu bat eratzea, jabetza publikoari kalte larriak eragitea eta ondare historikoa hondatzea egozten diote.
Epaian, gainera, zigorra bete eta zortzi urtera arteko gaitasungabetzea jasotzen da, eta epe hori, zigorra murriztu ezean, 2060an amaitzea aurreikusten da (biziz gero, 105 urte izango lituzke).
Zure interesekoa izan daiteke
Costak G20ko buruzagi batzuk deitu ditu Ukrainaren etorkizunaz hitz egiteko
Gonbidatutako herrialdeak Espainia, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Italia, Norvegia, Kanada, Japonia, Australia, Finlandia, Irlanda eta Herbehereak dira.
Hasi da G20ko liderren goi-bilera Johannesburgen, hutsune handiekin
Trump, Xi Jinping, Milei, Putin eta Sheinbaum dira bi eguneko bileran egongo ez diren agintarietako batzuk.
Ukrainarako Trumpen proposamenak "behin betiko bake akordio baterako oinarriak" finka ditzakeela uste du Putinek
Proposatutako planak "xehetasun guztien azterketa sakona" behar duela esan du, eta Kiev testuaren "aurka" dagoela aurreratu du.
Kremlinek "berrikuntzak" ikusten dizkio Trumpen planari, baina ez du ekimenaren jakinarazpen formalik jaso
Kremlinek onartu egin du Washingtonek proposatutako bake planak elementu berriak dituela, baina ez duela inolako jakinarazpen formalik jaso adierazi du. Edozein negoziazio Trump eta Putinen arteko Anchorage gailurrean adostutakotik abiatu beharko dela azpimarratu du Moskuk.
Zelenskik Frantziarekin, Erresuma Batuarekin eta Alemaniarekin koordinatuko du Trumpi emango dion erantzuna
Ukrainako presidenteak ziurtatu duenez, talde diplomatikoak lanean ari dira jasotako dokumentuaren inguruan. Negoziatzeko prest agertu da, baina argi utzi du dokumentuak jasotzen dituen xedapenak "asko alda daitezkeela".
Armada 600.000 pertsonara mugatzea eta Donbasetik erretiratzea eskatzen dio Ukrainari Trumpen planak
Ukrainak negoziatzeko prest dagoela esan du, nahiz eta Etxe Zuriak eta Kremlinek isilpean eta Ukrainaren eta EBren bizkar negoziatu duten bake plana. Sinatzen bada, Volodimir Zelenski presidenteak hauteskundeak egin beharko ditu ehun eguneko epean.
COP30eko pabiloi bat hustu dute sute baten ondorioz
Belemgo (Brasil) Klimaren Goi-bileran (COP30) parte hartzen ari diren herrialdeetako ordezkaritzen bulegoetatik gertu piztu da sua. Agintariek Eremu Urdina deiturikoa hustu eta hesitu dute, negoziazio diplomatikoak egiten ari diren pabiloia, baina ez dela zauriturik izan argitu dute.
80 urte igaro dira Nurenbergeko epaiketetatik, gizakien aurkako gehiegikeriekin amaitzea helburu zuen prozesutik
1945eko azaroaren 20an hasita, Alemaniako nazien 22 goi-kargudun epaitu zituzten Nurenberg hirian. Hamabiri heriotza-zigorra ezarri zieten. Holokaustoaren antzerako izugarrikerien aurrean disuasiorako tresna izatea zuen helburu prozesu hark, baina, 80 urte geroago, adituek argi dute helburua ez duela bete.
Estatu Batuak eta Errusia Ukrainarako bake plan bat negoziatzen ari dira sekretupean
AEBko hainbat hedabidek aurreratu dutenez, 28 puntuko zirriborroa da, besteak beste, Ukrainako bakea, segurtasun bermeak eta Europako segurtasuna jorratzen dituena.