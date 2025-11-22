Atxiloketa
Brasilgo Poliziak Bolsonaro atxilotu du

Presidente ohia, estatu-kolpe saiakeragatik kondenatua, etxean betetzen ari zen atzipenaldia.

jair bolsonaro
Jair Bolsonaroren artxiboko irudia.

Azken eguneratzea

Brasilgo Polizia Federalak Jair Bolsonaro Brasilgo presidente ohia atxilotu du larunbat honetan, modu prebentiboan, estatu-kolpe saiakeragatik zigortuta, komunikabideek jakitera eman dutenez.

"Polizia Federalak prebentziozko atxilotze agindu bat gauzatu du larunbat honetan Brasilian, Auzitegi Federal Gorenaren erabaki bat betez", jakinarazi du Poliziak bere webgunean argitaratutako ohar batean, eta atxilotua Bolsonaro dela baieztatu du.

Presidente ohiaren abokatuek eskaera aurkeztu diote ostiralean Auzitegi Federal Gorenari, estatu-kolpe saiakeragatik ezarritako zigorra etxean betetzeko, baina azkenean Alexandre de Moraes epaileak kartzelan sartzea erabaki du.

Bolsonarori 27 urte eta 3 hilabeteko kartzela-zigorra ezarri zioten, boterean betikotzeko sare bat antolatzea leporatuta. Estatu-kolpea, zuzenbide-estatuaren abolizioa, erakunde kriminal armatu bat eratzea, jabetza publikoari kalte larriak eragitea eta ondare historikoa hondatzea egozten diote.

Epaian, gainera, zigorra bete eta zortzi urtera arteko gaitasungabetzea jasotzen da, eta epe hori, zigorra murriztu ezean, 2060an amaitzea aurreikusten da (biziz gero, 105 urte izango lituzke).

