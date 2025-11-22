Iberiak bertan behera utzi ditu Venezuelarako hegaldi komertzialak herrialde horrek bizi duen egoera tarteko
Beste airelinea batzuek ere erabaki berbera hartu dute, egoerak bultzatuta.
Iberia airelinea espainiarrak bertan behera utzi ditu larunbat honetan Venezuelara egiten dituen hegaldi komertzialak, eta herrialde horretako egoerari so egongo da, operazioei berriro noiz ekin erabakitzeko.
Beste airelinea batzuek ere erabaki berbera hartu dute, egoerak hala eskatuta.
Iberiak bost hegaldi komertzial ditu astean Espainiatik Venezuelara; ostiral eta igandetan bostak.
