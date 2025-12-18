AEB

Ospea minimoetan duela, Trumpek bere lorpenak puztu ditu nazioari egindako diskurtso batean

Ia egunero egiten dituen agerraldi publikoetan esaten dituen gauza asko errepikatuz hasi du hitzaldia agintariak: etorkinei eta Joe Biden bere aurrekoaren gobernuari eraso egin die, eta hilabete gutxi batzuetan AEBk "okerrenetik onenera" egin dutela ziurtatu du, deportazioak egin dituelako, mugaetako kontrolak zorroztu dituelako eta beste herrialde batzuen aurka muga-zergak ezarri dituelako.

Washington (United States), 18/12/2025.- US President Donald Trump delivers an address to the Nation from the Diplomatic Reception Room of the White House, in Washington, DC, USA, 17 December 2025. EFE/EPA/Doug Mills / POOL
Donald Trump. EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trumpek nazioari zuzendu zaio bart egindako hitzaldian, eta boterera itzuli zenetik lehen urtearen balantze superlatiboa egiten saiatu da, arlo ekonomikoan lortutako lorpenak puztuz. Zundaketen arabera urtarrilaz geroztik izan duen mailarik baxuenean dago haren ospea, batez ere herrialdean bizimodua izugarri garestitu delako.

Ia egunero egiten dituen agerraldi publikoetan esaten dituen gauza asko errepikatzen hasi du hitzaldia agintariak: etorkinei eta Joe Biden haren aurrekoaren gobernuari eraso egin die, eta hilabete gutxi batzuetan AEBk "okerrenetik onenera" egin dutela ziurtatu du, , deportazioak egin dituelako, mugaetako kontrolak zorroztu dituelako eta beste herrialde batzuen aurka muga-zergak ezarri dituelako.

Trumpen arabera, bere bigarren agintaldiko lehen hamaika hilabeteek historiako "aldaketa positibo" handienak ekarri dituzte, eta "soldatak inflazioa baino azkarrago igotzen" ari direla azpimarratu du.

AEBko nominak % 4 inguruko erritmoan igotzen ari dira aurten, prezioen igoeraren azpitik, hori gutxi gorabehera % 3an dago eta.

Hala ere, alde marjinal hori ez da iristen ari AEBko biztanleriaren zati handi batera, eta haien poltsikoak gero eta gehiago ahultzen ari dira, batez ere Erreserba Federalaren arabera, Trumpek apirilean ezarri zituen muga-zergen ondoriozko inflazioa dela eta.

Onarpen-tasa txikia

Etxe Zurira iritsi zenetik onespen-tasarik baxuenak erakusten dituzte inkestek. Gallup etxeak egindakoak, esaterako, % 36an kokatu du Trumpen lana onartzen duten estatubatuarren ehunekoa. Lehen agintaldian erregistratu zuen minimoa baino pi puntu gehiago tasa da hori; 2021eko urtarrilean Kapitolioko erasoaren ostean erregistratu zen. 

Gaur argitaratu den NPR, PBS eta New Yorkeko Unibertsitate Maristaren beste inkesta batek % 38an kokatzen du tasa hori, eta agerian uzten du 2024an haren alde oldean bozkatu zuten taldeen gaitzespena, landa eremuetako herritarrena. 

Gaurko hitzaldian, Trumpek Obamacare sistemari amaiera emango dion osasun erreforma bat agindu du, baita etxebizitza eskuragarria errazteko programa bat ere.

Horrez gain, ziurtatu duenez, "gasolina galoia 2,5 dolarrean dago herrialdearen zati handi batean" eta estatu batzuetan "1,99ra jaitsi berri da", nahiz eta herrialdeko batezbestekoa 2,9 dolarren inguruan dagoen, jarraipen-plataformen datuen arabera.

Gobernuak sendagaien prezioetan lortu dituen beherapenak ere azpimarratu ditu, baina, beste behin, "% 400, % 500 eta % 600 arteko murrizketak" aipatu ditu, matematikoki zentzurik ere ez dutenak.

1.600 bat planta elektriko berri

Bestalde, ziurtatu du datozen 12 hilabeteetan elektrizitatea sortzeko 1.600 planta inauguratuko direla herrialdean, eta, horri esker, argindarraren prezioa "nabarmen" jaitsiko omen da. Baieztapen hori estatu askotako herritarrak fakturetan igoera handiak jasaten ari diren unean dator, izan ere adimen artifiziala garatzeko beharrezkoak diren datu zentroetako energia kontsumoa gero eta handiagoa da, eta herritarrak ari dira hori pairatzen.

Halaber, Trumpek iragarri du Indar Armatuetako 1.450.000 kideri "bonu berezia" emango diela. 'Gudariaren dibidendua' deitu dio eta 1.776 dolarreko balioa du, herrialdearen sorreraren urteari erreferentzia egiten dion zifra sinbolikoa.

Hori izan da Armadari buruz egin duen aipamen ia bakarra, atzo Washingtonek Venezuelan sartzen zein irteten diren petrolio-ontzi guztiak blokeatuko dituela iragarri ondoren.  

Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Kariben hedapen militar masiboa agindu zuen irailean, haren esanetan, Caracasek finantzatzen duen droga-trafikoa geldiarazteko helburuarekin, eta atzo ziurtatu zuen Venezuelako Gobernuak AEBren petrolioa eta aktiboak egin lapurtu dituela, Hugo Chavezen Gobernuan egindako desjabetzeei erreferentzia eginez.

Era berean, Trumpek azken egunotan esan du AEB laster hasiko direla narkotrafikatzaileen aurkako lurreko erasoak egiten Venezuelako lurraldean. Dena den, Susie Wiles kabineteburuak atzo argitaratutako elkarrizketa batean onartu zuenez, agintariak Kongresuaren baimena beharko luke halako mugimenduren bat egiteko.

Nolanahi ere, New Yorkeko handikiak ez du Venezuela hitza aipatu ere egin bart emandako hitzaldian. 

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Migrazioa Munduko albisteak

