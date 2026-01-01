EUROGUNEAN SARTU DA

Moneta aldaketa Bulgarian: euroak lev moneta ofiziala ordezkatu du

Europar Batasunean (EB) duela 19 urte sartu bazen ere, Bulgaria orain arte eurogunetik kanpo egon da. 2026ko urtarrilaren 1etik, Bulgaria eurogunera sartu den 21. herrialdea da.

SOFIA (Bulgaria), 29/12/2025.- A man looks at a euro adoption poster in Sofia, Bulgaria, 29 December 2025. Bulgaria is set to become the 21st member of the eurozone on 01 January 2026, transitioning from the national lev to the euro amid public concerns that the move could trigger immediate price hikes and a higher cost of living. EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV
Gizon bat Bulgaria eurogunean sartzeari buruzko kartel bat ikusten ari da. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bulgaria eurogunean sartu da eta gaurtik ofizialki euroa da herrialde horretako diru ofiziala, leva monetaren ordez. Europar Batasunean (EB) duela 19 urte sartu zen, baina orain arte eurogunetik kanpo egon da. 

Moneta aldaketak, espero bezala, aldeko eta kontrako jarrerak eragin ditu Europar Batasuneko herrialderik txiroena den honetan. Izan ere, moneta aldaketak prezioen igoera eragingo ote duen beldur dira herritarrak.  

Levatik eurorako trantsizioak 6,3 milioi herritarrei eragingo dio. 

Herrialdea krisi politiko betean dago, duela hiru aste gobernuak dimisioa eman ostean. Aurrekonturik gabe eta martxoa amaieran hauteskundeak egiteko aurreikuspenarekin ekin diote urteari. Bost urtean egingo diren zortzigarren hauteskundeak izango dira. 

Urtarrilean zehar bulgariarrek leva edo euro txanponekin egin ahal izango dituzte ordainketak. 

Halaber, ekainaren 30era arte Bulgariako bankuek levak komisiorik gabeko euroetara aldatuko dituzte (euro bat: 1,95583 leva). 

