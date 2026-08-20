Sussexeko dukeak, Harry eta Meghan, Erresuma Batura itzuliko dira, baina Errege Etxetik kanpo jarraituko dute
Sussexeko dukeek, Harryk eta Meghanek, Erresuma Batura itzultzea erabaki dute, eta han matrikulatu dituzte bi seme-alabak, Archie eta Lilibet, oraindik identifikatu gabeko ikastetxe batean. Bikoteak Errege Etxetik urrun jarraituko du eta Londrestik kanpo biziko da, hedabide britainiarren arabera.
Harry printzeak eta Meghan Marklek Erresuma Batuan bizitzea erabaki dute, Archie eta Lilibet seme-alabekin batera, errege-familiako kide aktibo izateari utzi eta sei urte baino gehiagora. Bikoteak ikastetxe britainiar batean matrikulatu ditu bi adingabeak, baina oraindik ez dute jakitera eman zein izango den. Bertako hedabideen arabera, Londrestik kanpo biziko dira familia pribatu gisa, erakundeen betebeharrak berreskuratu gabe.
2020tik, Erresuma Batua utzi eta Kaliforniara joan zirenetik, dukeen ibilbidean aldaketa ekarri du itzulerak. Erresuma Batuko hedabideen arabera, Harry eta Meghan ez dira berriro Errege Etxearentzat lanean hasiko, eta ez dute funtzio ofizialik hartuko monarkiaren ordezkari gisa.
Erabakia errege-familiako hainbat kiderekin izandako tentsioaren eta haien arteko ezberdintasunen azalpen publiko baten ondoren etorri da. Erakundearekiko harremana bereziki okertu zen 2021ean Oprah Winfreyri emandako elkarrizketaren ondoren.
Elkarrizketa polemikoa Oprah Winfreyrekin
Elkarrizketa hartan, Meghanek ziurtatu zuen errege-familiako kide batek komentarioak egin zituela Archieren larru-tonuari buruz, hura jaio aurretik.
Meghanek baieztatu zuen Katalinak, Galesko printzesak, negar eginarazi ziola ohorezko damen soinekoen proba batean, Harryrekin 2018an ezkondu aurretik. Haren bertsioaren arabera, hasieran argitaratutako informazioek alderantziz kontatu zuten gertatutakoa.
Orduan, Isabel II.ak komunikatu baten bidez erantzun zuen, eta adierazi zuen planteatutako gaiak pribatuan jorratuko zirela, eta adierazi zuen gertatutakoaren inguruko oroitzapen batzuk desberdinak izan zitezkeela.
Meghanek Errege Etxeko langileekin zuen harremana ere eztabaidagai izan zen. Erresuma Batuko hedabide batzuek dukesaren aurkako laneko jazarpen-salaketak argitaratu zituzten, eta horrek ukatu egin zuen gertatutakoa.
'Megxit' eta Errege Etxetik irteera
Gatazka agerian geratu zen urtebete lehenago, Harryk eta Meghanek beren eginkizun ofizialetatik aldentzeko asmoa iragarri zutenean. 2020ko urtarrilean, Isabel II.ak bilera bat deitu zuen Sandringhamen, familiako kide nagusiekin, dukeen etorkizuna aztertzeko.
Akordioa Harry eta Meghan monarkiako kide aktibo bezala zituzten funtzioetatik irtetean amaitu zen. Urte horretako martxoan Erresuma Batua behin betiko utzi eta Kaliforniara joan ziren bizitzera.
Sussexko dukeek Galesko printzeak emandako finantziazioa jasotzeari utzi zioten garai hartan eta proiektu propioak garatzen hasi ziren. Besteak beste, Netflixekin eta Spotifyrekin kontratu komertzialak sinatu zituzten.
2021ean, Isabel II.ak ohorezko titulu militarrak eta Errege etxeko babesak kendu zizkion Harryri.
Harry oso gutxitan izan da Erresuma Batuan
Ameriketako Estatu Batuetan bizitzen jarri ondoren, Harry oso gutxitan itzuli da Erresuma Batura. Bere bisitetako batzuk komunikabide jakin batzuen aurkako prozesu judizialekin lotuta egon dira, bere bizitza pribatuari buruzko informazioak argitaratzeagatik.
Dukeak ere borroka legala izan du Erresuma Batuan dagoenean jasotzen dituen segurtasun neurriengatik.
2024ko otsailean, Harry herrialdera joan zen, Karlos III.a erregeak minbizia zuela jakin ondoren. Bien arteko topaketa laburra izan zen, eta 45 minutu baino gutxiago iraun zuen.
Harryren autobiografiaren argitalpenak, 'Spare' izenekoak, bere familiarekiko ezberdintasunak elikatu zituen berriro. Liburuan, dukeak ziurtatu zuen bere anaia Guillermok fisikoki eraso egin ziola Meghanekin lotutako eztabaida batean, eta zalantzan jarri zuen Camilaren jarduna.
Britainiarren iritzia
Dukeen itzulera, bestalde, Erresuma Batuan ospea txikia denean gertatu da. Uztailean argitaratutako YouGov inkestaren arabera, % 22k Meghanen aldeko iritzia zuen, eta % 65ek, berriz, iritzi negatiboa.
Harryren kasuan, galdetutakoen % 33k iritzi positiboa zuen, eta % 58k, berriz, balorazio negatiboa.
Oraingoz , ez dakigu non biziko diren zehazki dukeak eta zein izango den Archie eta Lilibeten ikastetxea. Familia Londrestik kanpo egotea eta Harry eta Meghanek Errege Etxearen eginkizun ofizialetatik kanpo jarraitzea aurreikusita dago.
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