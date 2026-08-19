Gutxienez 107 pertsona hil dira urre-meategi bat hondoratuta Afrika Erdiko Errepublikan
Ustiategi irregularra Kamerungo mugatik gertu dago. Tokiko agintariek ohartarazi dute biktima kopuruak gora egingo duela erreskate-lanetarako baliabide urriak direla eta.
Artisau-meatzaritzari lotutako beste tragedia batek gutxienez 107 pertsona hil ditu Afrika Erdiko Errepublikan, Kamerungo mugatik oso gertu. Ezbeharra astearte goizean gertatu da, arauz kontrako ustiategi batean.
Tokiko agintariek eta lekukoek jakinarazi dutenez, istripua 10:00ak inguruan gertatu da (11:00ak Euskal Herrian), lurpeko zenbait tunel behera erortzearen ondorioz, langileak harri eta lohi asko artean harrapatuta geratu direnean.
Erreskateak Garoua-Boulai (Kamerun) eta Baboua (Afrika Erdiko Errepublika) inguruko herrietatik koordinatzen ari dira. Hala ere, bertako meatzariek salatu dutenez, pilatutako lurrak kentzeko baliabide tekniko falta ikaragarria dago.
Gaur egun, Kamerun eta Afrika Erdiko Errepublikaren arteko mugan meatzaritza irregularrak gora egin du, eta egunero milaka gazte langabe erakartzen ditu. Urtero, dozenaka meatzarik bizia galtzen dute eskualdean, antzeko luizien edo uren kutsadura kimikoaren ondorioz. Gertaera horren ostean, Evariste Ngamana Afrika Erdiko Gobernuaren bozeramaileak elkartasuna eskatu du, eta kaltetuei laguntzeko lan nekaezina egingo dutela ziurtatu du.
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