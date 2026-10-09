AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

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Pentagonoak zuzenean emango du Fort Hoodeko erasoaren egilearen fusilamendua

Nidal Hasan psikiatra militarrak 13 pertsona hil zituen Fort Hoodeko base militarrean egindako erasoan, eta heriotza zigorra ezarri zioten. Exekuzioa abenduaren 3an egitea aurreikusi dute. 

Pentágono Estados Unidos
Estatu Batuetako Pentagonoaren aireko bista. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Pete Hegseth Ameriketako Estatu Batuetako Defentsa idazkariaren hitzetan, Nidal Malik Hasan psikiatra militarraren fusilamendua zuzenean ikusi ahalko da, abenduaren 3an. Komandante ohiari heriotza zigorra ezarri zioten, 2009an Fort Hoodeko base militarrean 13 pertsona hil eta 32 zauritzeagatik.

Aurreikuspenen arabera, abenduaren 3an exekutatuko dute, Fort Hoodeko instalazioetan, sarraskia gertatu zen leku berean. Iragarpen horrek amaiera eman dio ia 17 urte iraun duen prozesu judizial eta militar luzeari.

"Jendeak ikusi ahal izatea ziurtatuko dugu, horrelako ekintzek ondorio larriak dakartzatela ulertu behar baitu jendeak", adierazi du Defentsa idazkariak Real America's Voice telebista kateari eskainitako elkarrizketa batean.

2009ko azaroaren 5ean, Hasanek tiro egin zuen armarik gabeko soldaduen aurka, garai hartan herrialdeko base militar handiena zenean, "Allahu Akbar" (arabieraz, "Ala handia da") oihukatzen zuen bitartean.

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