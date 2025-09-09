2025eko abuztua beroenetan hirugarrena izan da
Batezbesteko globala 16,60°C izanik, 2025eko abuztua beroetan hirugarrena izan da erregistroak daudenetik, 2023 eta 2024aren atzetik. Europako hego-mendebaldea bero-boladen pean erretzen ari zen bitartean, Australiak eta Hego Amerikako zati batek batezbestekoaren azpiko tenperaturak izan zituzten.
2025eko udak markak hausten jarraitzen du erregistro klimatikoetan. 2025eko abuztua beroenetan hirugarrena izan da, eta 16,60°C-ko batez besteko tenperatura globala izan zuen, hau da, 1991-2020ko batezbestekoa baino 0,49 °C altuagoa, Copernicus Climate Change (C3S) zerbitzuaren azken buletinaren arabera.
Nahiz eta 2023ko eta 2024ko markak baino 0,22°C "freskoagoa" izan, tenperatura globala 1,29°C altuagoa izan zen industriaurreko mailekin alderatuta (1850-1900), eta berotze jarraituko joera indartzen du.
Kontinentearen hego-mendebaldeak bete-betean jasan ditu ondorioak. Iberiar penintsulak eta Frantziako hego-mendebaldeak udako hirugarren bero-bolada handia bizi izan zuten, baso-suteekin batera.
Europa kontinentalean, batez besteko tenperatura 19,46°C-koa izan zen, batez besteko historikoa baino 0,30°C altuagoa, nahiz eta erregistratutako 10 abuztu beroenetatik kanpo egon. Hala ere, Mendebaldeko Europa izan zen eremu kaltetuena, ohikoak baino balio askoz handiagoak jasan baititu.
Aitzitik, Fenoskandian, Baltikoko herrialdeetan, Bielorrusian eta Polonian batezbestekoaren azpiko tenperaturak izan ziren.
Planeta berotzen ari da: errekorrak, itsas-lehorrean
2024ko irailetik 2025eko abuztura bitartean, anomalia globala +1,52 °C-koa izan da industriaurreko aroarekin alderatuta, eta muturreko tenperaturen zikloa ezarri da.
- Ozeanoak: Itsasoaren gainazaleko batez besteko tenperatura 60° S eta 60° N artean 20,82°C-ra iritsi da, inoiz erregistratu den hirugarren tenperatura altuena, 2023ko errekorra baino 0,16°C baxuagoa.
- Europan, Frantzia eta Erresuma Batuko mendebaldean dagoen Ipar Atlantikoko eremu batean itsasoaren tenperaturaren errekor absolutua neurtu da.
- Mediterraneoan, anomaliak 2024koak baino neurritsuagoak izan dira.
Aitzitik, Australiak eta Hego Amerikako zati batzuek ohi baino tenperatura baxuagoak izan dituzte, eta Asia, Txina, Japonia eta Ekialde Erdikoa, berriz, eremu beroenen artean egon dira.
Uda boreala, beroenetan hirugarrena
2025eko ekainetik abuztura bitartean inoiz erregistratu den hirugarren uda boreal beroena izan da, 1991-2020ko batezbestekoa baino 0,47°C altuagoa. 2023k eta 2024k soilik gainditzen dute datu hori.
Ipar hemisferioan daude anomalia positibo gehienak, bereziki Asian; eta Hego Amerikan eta Australian, berriz, jaitsiera termiko puntualak izan ziren.
Eguraldiari buruzko albiste gehiago
Arratsaldearekin batera etorri da iragarritako aldaketa, eta atseden eman du beroak
Gau tropikala izan da bart, kostan zein barnealdean. 25 eta 29 ºC arteko tenperaturak egon dira goizaldean, eta antzeko giroarekin argitu du egunak. Igande arratsaldean etorri da aldaketa, eta aste hasieran nabarmen freskatuko du.
Bero sapa Sopuertan eta Gueñesen, 36 gradutik gorako tenperaturekin
Gaurko beroenak Sopuertan eta Gueñesen neurtu dituzte (36,7 ºC eta 36,6 ºC). Euskalmeten arabera, Amoroton 36,1 ºC harrapatu dituzte, eta Balmasedan eta Galdakaon, 35,3 ºC.
Abisu horia larunbat honetan 34 ºC inguruko tenperaturengatik kostaldean
Gainera, iganderako beste abisu hori bat ezarriko dute, baso-suteak izateko arriskuagatik, hegoaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko baitu, bereziki isurialde atlantikoan.
Giro nahasi eta freskoarekin abiatuko dugu astea, baina asteazkenean udako giroa itzuliko da
Gaur eta bihar zeru hodeitsuak eta zaparradak izango ditugu, 22º-ko tenperatura maximoekin. Asteazkenean udako giroan murgilduko gara, bete-betean murgildu ere. Dena dela, ez du luze joko, izan ere, ostegunean bertan izango ditugu bueltan euria eta tenperatura freskoak.
Euria eta kazkabarra gogotik bota ditu Nafarroako hainbat txokotan igande arratsaldean
Iragarpenak bete dira eta 17:00etatik aurrera hasi da euria zarra-zarra, baita kazkabarra ere han-hemenka. Goizuetan bota du gehien 24,9 litro pilatu dira ordu erdian. Beran ere euria goi eta behe, 21,9 litro pilatu dira. Iruñean gutxixeago bota du, baina, asko hala ere, 15,3 litro zehazki.
Fronte hotz batek giroa freskatu eta bustiko du
Zaparrada mardulak bota ditzake zenbait lekutan. Astelehenean eguraldia aldakorra izango da, eta asteartean atertzera joko du.
Igandera arte luzatu dute 2,5 metrorainoko olatuengatik ezarritako abisu horia
Larunbatean 18:00ak arte egongo da indarrean abisua, eta igandean, 21:00etatik 00:00etara.
3,5 metrorainoko olatuak eta ostarteak arratsalderako
Larunbatean, tenperatura maximoek gora egingo dute eta udako giroa nagusituko da. Igandean, fronte bat iritsiko da eta euria egingo du. Gainera, olatuengatik ezarrita dagoen abisu horia larunbat eguerdira arte mantenduko da.
Ohikoa al da olatuak horren handiak izatea? Noiz arte iraungo du?
Ezohiko itsaso zakarra dugu gaur, sasoi honetarako. Olatu handiak ditugu, eta arriskutsuak dira bainatzeko. Surflarientzat, ordea, itsasoa jolastoki ederra bilakatu da. Erin urakanaren ondorioak giro aproposa sortu du horretarako, eta Urruñan gutxitan ikusten den 'Belharra' izeneko olatua ere azaldu da.