2025eko abuztua beroenetan hirugarrena izan da

Batezbesteko globala 16,60°C izanik, 2025eko abuztua beroetan hirugarrena izan da erregistroak daudenetik, 2023 eta 2024aren atzetik. Europako hego-mendebaldea bero-boladen pean erretzen ari zen bitartean, Australiak eta Hego Amerikako zati batek batezbestekoaren azpiko tenperaturak izan zituzten.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2025eko udak markak hausten jarraitzen du erregistro klimatikoetan. 2025eko abuztua beroenetan hirugarrena izan da, eta 16,60°C-ko batez besteko tenperatura globala izan zuen, hau da, 1991-2020ko batezbestekoa baino 0,49 °C altuagoa, Copernicus Climate Change (C3S) zerbitzuaren azken buletinaren arabera.

Nahiz eta 2023ko eta 2024ko markak baino 0,22°C "freskoagoa" izan, tenperatura globala 1,29°C altuagoa izan zen industriaurreko mailekin alderatuta (1850-1900), eta berotze jarraituko joera indartzen du.

Kontinentearen hego-mendebaldeak bete-betean jasan ditu ondorioak. Iberiar penintsulak eta Frantziako hego-mendebaldeak udako hirugarren bero-bolada handia bizi izan zuten, baso-suteekin batera.

Europa kontinentalean, batez besteko tenperatura 19,46°C-koa izan zen, batez besteko historikoa baino 0,30°C altuagoa, nahiz eta erregistratutako 10 abuztu beroenetatik kanpo egon. Hala ere, Mendebaldeko Europa izan zen eremu kaltetuena, ohikoak baino balio askoz handiagoak jasan baititu.

Aitzitik, Fenoskandian, Baltikoko herrialdeetan, Bielorrusian eta Polonian batezbestekoaren azpiko tenperaturak izan ziren.

Planeta berotzen ari da: errekorrak, itsas-lehorrean

2024ko irailetik 2025eko abuztura bitartean, anomalia globala +1,52 °C-koa izan da industriaurreko aroarekin alderatuta, eta muturreko tenperaturen zikloa ezarri da.

  • Ozeanoak: Itsasoaren gainazaleko batez besteko tenperatura 60° S eta 60° N artean 20,82°C-ra iritsi da, inoiz erregistratu den hirugarren tenperatura altuena, 2023ko errekorra baino 0,16°C baxuagoa.
  • Europan, Frantzia eta Erresuma Batuko mendebaldean dagoen Ipar Atlantikoko eremu batean itsasoaren tenperaturaren errekor absolutua neurtu da.
  • Mediterraneoan, anomaliak 2024koak baino neurritsuagoak izan dira.

Aitzitik, Australiak eta Hego Amerikako zati batzuek ohi baino tenperatura baxuagoak izan dituzte, eta Asia, Txina, Japonia eta Ekialde Erdikoa, berriz, eremu beroenen artean egon dira.

Uda boreala, beroenetan hirugarrena

2025eko ekainetik abuztura bitartean inoiz erregistratu den hirugarren uda boreal beroena izan da, 1991-2020ko batezbestekoa baino 0,47°C altuagoa. 2023k eta 2024k soilik gainditzen dute datu hori.

Ipar hemisferioan daude anomalia positibo gehienak, bereziki Asianeta Hego Amerikan eta Australian, berriz, jaitsiera termiko puntualak izan ziren.

