WhatsAppeko mezuak automatikoki itzuli ahal izango dira aurrerantzean

Mezuak elkarrekin trukatzeko sare sozialak funtzio berri bat jarri du martxan, eta aurrerantzean mezuak hainbat hizkuntzatara itzuli ahal izango dira. Tresna berriaren bidez, elkarrizketak aukeratutako hizkuntzan izango dira irakugai, automatikoki itzuliko dira, eta horrek komunikazioa erraztuko du.

WhatsApp

WhatsApp aplikazioa. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mezuak trukatzeko sare sozialak 3.000 milioi erabiltzaile baino gehiago ditu, 180 herrialdetan baino gehiagotan, eta, beraz, batzuetan, hizkuntza "oztopo" izan daiteke aplikazioaren bidez behar bezala komunikatzeko.

Horrela, norberaren mintzoa gorabehera, WhatsAppek mezuak itzultzeko tresna jarri du martxan, binako txatetarako, taldekoetarako eta kanaletarako.

Funtzio horren bidez, nahikoa izango da mezua sakatu eta "itzuli" aukera hautatzea, erabiltzaileak aldez aurretik hautatutako hizkuntzara eraman dadin testua.

Gainera, Android gailuetan txat osorako itzulpen automatikoa aktibatu da. Kasu horretan, elkarrizketa bateko mezu guztiak unean-unean itzuliko dira, jaso ahala.

Hala ere, kontuan izan behar da mezuak zein hizkuntzatara itzuli nahi diren eta zein hizkuntzatatik itzuli nahi diren aldez aurretik aukeratu beharko dela. Hau da, erabiltzaileek hizkuntza deskargatu beharko dute eta gorde egin beharko dute gailuak itzuli ahal izateko.

WhatsAppek azpimarratu duenez, tresna txaten pribatutasuna mantentzeko diseinatu da; horregatik, itzulpenak deskargatutako hizkuntza duen gailuan egiten dira, eta konpainia ezin da edukira sartu.

Androiden kasuan, itzulpenak ingelesez, gaztelaniaz, hindiz, portugesez, errusieraz eta arabieraz egin dira. Bestalde, iPhone erabiltzaileek 19 hizkuntzatan baino gehiagotan dute funtzio hori, besteak beste, aipatutakoetan.

"Espero dugu funtzio honek hizkuntza-oztopoak hausten laguntzea eta erabiltzaileei mundu osoko pertsonekin eta komunitateekin sakonago konektatzeko aukera ematea", adierazi du enpresak.

