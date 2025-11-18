Amazonen eta Microsoften hodeiko zerbitzuen inguruko ikerketa zabaldu du Bruselak
Amazon Web Services eta Microsoft Azure konpainiek ez dituzte betetzen "Interneteko zaindari" izendatzeko baldintzak, ez baitauzkate Europar Batasunean horretarako hilero behar diren 45 milioi erabiltzaile, baina Europar Batasuneko Gobernuak jakin nahi du, hala ere, nahikoa kuota ote duten sektorean lehia askea oztopatzeko.
Europako Batzordeak ikerketa zabaldu du argitzeko ea Amazon eta Microsoft teknologikoak horien hodeiko konputazio zerbitzuetarako (Amazon Web Services eta Microsoft Azure) sarbide-zaindari ('gatekeepers', Europako Erkidegoko hizkeran) izendatu beharko lituzketen, eta, beraz, Merkatu Digitalen Europako Legearen (DMA, ingelesezko sigletan) arau zorrotzenak bete beharko lituzketen.
Horretarako, Batzordeak hiru merkatu-ikerketa abiatu ditu, batetik, ebaluatzeko ea konpainiak "pasabide garrantzitsu" gisa jokatzen ote duten enpresen eta kontsumitzaileen artean, nahiz eta 'gatekeepers' entzat aurreikusitako gutxieneko atalasera ez iritsi (45 milioi erabiltzaile hilean EBn), eta, bestetik, zehazteko ea DMAk "eraginkortasunez" erantzun ote diezaiokeen Europar Batasuneko hodeiko konputazioaren sektorean lehiakortasuna eta ekitatea mugatu dezaketen praktikei.
Urrats horrekin hamabi hilabeteko epea ireki da, Bruselak egoera ebaluatu eta horri buruzko erabaki bat har dezan. Bi konpainiak zerbitzu horietarako "sarbide-zaindari" jotzen dituela baieztatuz gero, Amazonek eta Microsoftek DMAren esparruan aurreikusitako betebeharretara egokitu beharko dute sei hilabeteko epean.
Europako Batzordeak ohar batean nabarmendu duenez, hodeiko konputazioa da zerbitzu digital askoren "bizkarrezurra", eta "erabakigarria" da Adimen Artifiziala (AA) garatzeko; beraz, ingurune "justu, ireki eta lehiakorra" behar da, Europaren berrikuntza eta autonomia estrategikoa ziurtatuko dituena.
Elon Muskek Grokipedia kaleratu du, AAz egindako entziklopedia: tresnak Trump goraipatzen du eta haren arabera Euskadi ez da existitzen
Elon Muskek bultzatutako plataforma berriak ia milioi bat artikulu sortu ditu adimen artifizialaren bidez, eta joera ideologiko oso argia islatzen du. Egungo bertsioan, Grokipediak ez du "Euskadi" terminoa barne hartzen, 20.000 hitz eskaintzen dizkio Donald Trumpi (80 orrialdeko liburua egiteko adina) eta Francori, HIESari eta esklabotzari buruzko ikuspegi partzialak ematen ditu.
Merezi al du oso bereizmen handiko telebista bat erostea?
Erantzuna ezezkoa da. Cambridgeko Unibertsitateko ikertzaileek diote giza begiak bereizmen-muga bat duela.
YouTubeko milaka bideoren bidez "malware"a eskala handian banatzeko operazio bat identifikatu dute
Gaizkileek YouTubeko kontu faltsuak edo konprometitutakoak erabiltzen zituzten softwarea pirateatu eta jokoak hackeatzeko bideoak argitaratzeko, balizko biktimak erakartzeko amu gisa. Programa horiek lortzeko fitxategiak deskargatzea eskatzen zuten, baina artxibo horiek, benetan, gailua kutsatzen zuen malwarea zuten.
Amnistia Internazionalak salatu duenez, TikTok "nerabeen autoestimu txikiaz baliatzen da dirua irabazteko"
Erakundearen txosten batek ohartarazi duenez, sare sozialaren algoritmoak automutilazioari eta suizidioari buruzko edukiak helarazten dizkie gazteei. AI erakundeak adingabeak babesteko premiazko neurriak hartu ditzaten eskatu die Europako Batzordeari eta Frantziako Gobernuari.
Martxan da Amazonen hodeiko zerbitzua, atzoko gorabeheren ostean
Konpainiak atzo iragarri zuen egunean hasi zirela zerbitzu gehienak martxan, eta sarearen funtzionamendua nomal ibili zela eguna bukatzerako.
Zer da Amazon Web Services?
Hodeiko zerbitzuen hornitzailea erori da astelehen honetan, urriaren 20an. Milaka plataforma bertan behera gelditu dira mundu mailan, baina... Zer da Amazon Web Services eta zergatik da hain garrantzitsua Interneten?
Amazonen hodeiaren erorketak arazoak eragin ditu munduko hainbat web zerbitzutan
Amazon, Alexa, ChatGPT, Perplexity, Epic Games Store eta Fortnite bezalako plataforma eta zerbitzuei eragin die gorabeherak.
Instagramek konexio-arazoak ditu mundu osoan
Ostegun goiz honetan Metaren sare soziala konexio arazoak izaten ari da nazioarte mailan. Horren ondorioz, erabiltzaileak zailtasunak izaten ari dira edukiak eguneratzeko.
Nola lortu du Euskadik IBMren Quantum System Two ordenagailua?
Bide luze eta zail baten ondoren, IBM Quantum System Tworen ordenagailua martxan da Donostian. Mugarri hau Euskadi zientziaren abangoardian jarri nahi zuten agintari eta zientzialariek elkarrekin hartutako erabakiaren emaitza da.