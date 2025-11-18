Sektore digitala
Amazonen eta Microsoften hodeiko zerbitzuen inguruko ikerketa zabaldu du Bruselak

Amazon Web Services eta Microsoft Azure konpainiek ez dituzte betetzen "Interneteko zaindari" izendatzeko baldintzak, ez baitauzkate Europar Batasunean horretarako hilero behar diren 45 milioi erabiltzaile, baina Europar Batasuneko Gobernuak jakin nahi du, hala ere, nahikoa kuota ote duten sektorean lehia askea oztopatzeko. 

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europako Batzordeak ikerketa zabaldu du argitzeko ea Amazon eta Microsoft teknologikoak horien hodeiko konputazio zerbitzuetarako (Amazon Web Services eta Microsoft Azure) sarbide-zaindari ('gatekeepers', Europako Erkidegoko hizkeran) izendatu beharko lituzketen, eta, beraz, Merkatu Digitalen Europako Legearen (DMA, ingelesezko sigletan) arau zorrotzenak bete beharko lituzketen.

Horretarako, Batzordeak hiru merkatu-ikerketa abiatu ditu, batetik, ebaluatzeko ea konpainiak "pasabide garrantzitsu" gisa jokatzen ote duten enpresen eta kontsumitzaileen artean, nahiz eta 'gatekeepers' entzat aurreikusitako gutxieneko atalasera ez iritsi (45 milioi erabiltzaile hilean EBn), eta, bestetik, zehazteko ea DMAk "eraginkortasunez" erantzun ote diezaiokeen Europar Batasuneko hodeiko konputazioaren sektorean lehiakortasuna eta ekitatea mugatu dezaketen praktikei.

Urrats horrekin hamabi hilabeteko epea ireki da, Bruselak egoera ebaluatu eta horri buruzko erabaki bat har dezan. Bi konpainiak zerbitzu horietarako "sarbide-zaindari" jotzen dituela baieztatuz gero, Amazonek eta Microsoftek DMAren esparruan aurreikusitako betebeharretara egokitu beharko dute sei hilabeteko epean.

Europako Batzordeak ohar batean nabarmendu duenez, hodeiko konputazioa da zerbitzu digital askoren "bizkarrezurra", eta "erabakigarria" da Adimen Artifiziala (AA) garatzeko; beraz, ingurune "justu, ireki eta lehiakorra" behar da, Europaren berrikuntza eta autonomia estrategikoa ziurtatuko dituena.

Europa Amazon Microsoft Teknologia Europar Batasuna

