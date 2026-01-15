Adimen artifiziala
Mundu osoko gobernuak Musken Grok estutzen ari dira, horrek sortu ditzakeen “deepfake” sexualengatik

Europan, hainbat gobernuk ikerketak abiatu dituzte horrelako edukiak legez kanpokoak diren ebaluatzeko.

Shah Alam (Malaysia), 12/01/2026.- The Grok artificial intelligence (AI) website is displayed on a mobile phone as a nationwide restriction on the service takes effect, in Shah Alam, outside Kuala Lumpur, Malaysia 12 January 2026. The Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) ordered a temporary block on the tool starting 11 January, citing its 'repeated misuse' to generate non-consensual sexually explicit images and 'grossly offensive' content. According to the regulator, the action was taken after social media platform X and xAI, the start-up behind Grok, failed to implement adequate technical safeguards despite multiple formal notices. (Malasia) EFE/EPA/FAZRY ISMAIL
Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Grok xAIk garatutako chatbot-a da Grok, Elon Musk aberatsaren jabetzakoa, eta horren inguruko polemika mundu osoan lehertu da azken egunotan, eduki sexual esplizituak sortzeko duen gaitasunagatik.

Besteak beste, Europako Batzordeak X-i, adimen artifizial hori integratuta dagoen sare sozialari, eskatu dio urte amaierara arte atxiki eta gorde ditzala Grokekin lotutako barne-dokumentu eta datu guztiak. Bitartean, Europako hainbat herrialdek mekanismo legalak aktibatu dituzte AA horrek sortutako "biluzien" sexu-irudien kezkaren aurrean.

Espainian, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak (AEPD) agerian dauden eta ikusezinak diren arriskuez ohartarazi du, baita penalak ere, hirugarrenen irudiak argitaratzea dakartenak, benetakoak izan zein adimen artifizialeko sistemekin sortuak izan.

Erresuma Batuak ikerketa abiatu du eduki esplizitu horiek legez kanpokoak ote diren argitzeko. Bien bitartean, Frantziak Grokek sortutako irudi sexualak bidali dizkio fiskaltzari.

Alemanian, Wolfram Weimer Hedabide ministroak horrelako edukiei aurre egiteko neurri legalak hartzeko eskatu dio Europako Batzordeari, eta arazoa "sexu-jazarpenaren industrializazio" bihurtzeko arriskua dagoela ohartarazi du.

Italiako agintariek ohartarazi dutenez, baimenik gabe pertsona errealen "biluzien" irudiak sortzeko AA tresnak erabiltzea pribatutasunaren urraketa larriak izan daitezke, eta, kasu batzuetan, delitu penalak.

Polemika horren aurrean, xAi Grok-en garatzaileak dio legez kanpoko edukiaren aurka egiten ari dela, halakoak topatuz gero kendu egiten dituela, eta irudiak sortzeko eta editatzeko tresnen erabilera mugatu diela ordainpeko erabiltzaileei.

Muskek lehenago X-n adierazi zuen Grok eduki ilegalak sortzeko erabiltzen zuen edonork beste bide batzuetatik eduki ilegalak igoko balitu bezalako ondorioak jasango lituzkeela.

