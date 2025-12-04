Durangoko Azoka
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kulturaren Plazak 60 urte, eta segi aurrera

Durangoko Azokaren 60. edizioa abenduaren 5etik 8ra egin eta ospatuko da. Atzera begira jarri ordez, baina, aurrera begira jarri dira antolatzaileak: bi gune berri estreinatuko dituzte, eta gaueko programazioa berreskuratu dute.
Landako gunea 2024ko Durangoko Azokan
Argazkia: Gerediaga Elkartea.
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Durangoko Azokaren 60. edizioa ostiralean, abenduak 5, hasi, eta astelehenean, hilak 8, bukatuko da Bizkaiko udalerrian, urteroko zitari zintzo. 60 urte beteko ditu euskal sormenaren bilkura handiak aurten, eta Gerediaga Elkartea erakunde antolatzaileak, nostalgiari eta zifra biribilen tentazioari entzungor, aurrera begiratzeko eta eskaintza gizartearen martxari egokitzeko probestu du abagunea.

60. Azokan bi gune estreinatuko dituzte, Atartea arte ederren plaza, aurten ilustrazioari eskainia, eta Berbagailua podcasten espazioa, eta gaueko programazioa ere berreskuratu dute hainbat urteko etenaren ondoren. Landakoko ateak itxitakoan ere luzatu nahi dutenentzat, kontzertuak (Lukiek eta Ezezez ostiralean eta Mirua eta Naxker larunbatean, 23:30ean Ahotsenea Musikan), errezitala (“Zeri idatziko diogu orduan?”, Behe Banda, Ahotsenea Literaturan 21:30ean), zinema (“Gaua” igandean, 20:30ean Irudienean) eta antzerkia (“Heriotzak Eduardo du izena”, 20:00etan Szenatokian) egongo dira, besteak beste.

Zenbakietara ekarrita, antolatzaileek zehaztu dute 175 eragilek (sortzaileak, diskoetxeak, argitaletxeak, autoekoizleak, hedabideak, erakundeak…) 285 erakusmahai paratuko dituztela Landakon.

1.026 kultur nobedade egongo dira erosgai (694 liburu, 163 musika ekoizpen, 30 aldizkari eta bestelako 139 ekoizpen: fanzineak, audioliburuak, podcastak…), eta 273 ekitaldi prestatu dituzte guztira, lau egunetarako; aurkezpenak, solasaldiak, kontzertuak, erakusketak, antzerki emanaldiak…

60.a hasteko puntuan, aurrera begira, “sorkuntzaren adinako hartzaile kopurua” lortzeko erronka jo die Beñat Gaztelurrutia koordinatzaileak hurrengo Azokei: “Sorkuntza ugaria eta kalitatezkoa da, eta behar ditugu horrentzako guztiarentzako hartzaileak”.

 

DURANGOKO AZOKA

“Askotan, ez dakit nondik datorren sorkuntzarako indarra; gero ez dago eta horrenbeste hartzaile"

Durangoko Azokaren aurtengo edizioaren atarian, Beñat Gaztelurrutia Gerediaga Elkarteko koordinatzaileak ETB1eko "Egun On Euskadi" saioan adierazi du sorkuntza ugaria dela, eta kalitate handikoa: “Gazte belaunaldi oso bat ari da sortzen eta sortzen", esan du, eta horientzat guztientzat hartzaileak behar direla nabarmendu du.

18:00 - 20:00
“Askotan, ez dakit nondik datorren sorkuntzarako indarra; gero ez dago eta horrenbeste hartzaile"

Izango ahal da aurtengo Azoka urrats bat bide horretan. 

Berbagailua eta Atartea guneak estreinatuko ditu Durangoko Azokak, podcasten eta arte ederren plazak
Durango Durangoko azoka 2025 Kultura

Zure interesekoa izan daiteke

DURANGOKO AZOKA KARTELAK
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Durangoko Azoka iruditan: karteletik unibertso bisualera

Sei hamarkadan, hamaika modutara ekarri da iruditara Kulturaren Jaialdia, 1965ean Andreu Uriarte durangar artista plastikoak Durangoko Azokari lehenengoz irudia jarri zionetik aurten, 60. ediziorako, Iratxe Reparaz arte zuzendariak “kartel infinituak” sortu dituen arte. Patri Laiseka Gerediaga Elkarteko kideak gidatuta, bidaia bat egin dugu arte plastikotik diseinu grafikora joan-etorria izan den kartelaren bidetik. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ohorezko Lauaxeta saria Benito Lertxundi eta Jose Anjel Irigarairi eman diete, "Bizkaia maite" kantagatik

Bizkaiko Foru Aldundiak 2025eko Lauaxeta sariak banatu ditu astelehen honetan. Ohorezko saria Benito Lertxundi abeslariari eta Jose Anjel Irigarai idazleari eman diete, Bizkaia maite kantaren euskal kulturari egindako ekarpena aitortuz. Bi saridunak ez dira ekitaldira bertaratu ahal izan, eta Olatz Zugasti abeslariak, Lertxundiren bikotekide eta lankide artistikoak, jaso ditu, biak ordezkatuz.

Gehiago ikusi