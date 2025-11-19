Berbagailua eta Atartea guneak estreinatuko ditu Durangoko Azokak, podcasten eta Arte Ederren plazak
Durangoko Azokak 60 urte beteko ditu, baina aurrera begira jarraitzen du, nola ez, gaur, asteazkenarekin, abenduaren 5etik 8ra Kulturaren Jaialdiak eskainiko dituen jardueren egitarauaren aurkezpenean antolatzaileek azaldu dutenez: “Atzera begirako nostalgian erori ordez, harro aldarrikatu nahi dugu gaur Durangoko Azokak izandako bilakaera eta pozik heltzen diogu aurrean dugun erronkari”, adierazi du Beñat Gaztelurrutia Azokaren koordinatzaileak.
Guztira, Landako gunean, 175 saltzailek 285 erakusmahai jarriko dituzte, 1.026 kultur nobedade egongo dira salgai: 694 liburu, 163 musika ekoizpen, 30 aldizkari eta bestelako 139 ekoizpen (fanzineak, audioliburuak, podcastak…).
Gainera, 273 ekitaldi programatu dira sortze lan horien inguruan, Durangoko Azokaren espazio guztietan, tartean, bi gune berrietan: Berbagailua (Podcasten Plaza) eta Atartea (Arte Ederren Plaza).
Gainera, gaueko egitaraua berreskuratuko du Azokak. Landakoko saltokia itxi eta gero, gauetako kontzertuak izango dira: hilaren 5ean Lukiek eta Ezezez, eta 6an Mirua eta Naxker. Gainera, 6an Behe Bandakoen errezitaldia eta bostOK konpainiaren emanaldi bat ere egongo da iluntzean; eta abenduaren 7an Formol laborategiaren ikuskizuna, Bittor Kapanaga kulturgilea omentzeko ekitaldia eta Gaua filmaren emanaldia Paul Urkijo bertan dela.
"Gaua"
“Gaua”n ez galtzeko koordenadak: pelikularen materiala primizian
Paul Urkijoren hirugarren film luzea ostiralean, hilak 14, iritsiko da zinema-aretoetara. Lehenago, Urkijok berak pelikularen gako batzuk eman dizkigu primizian, gauean murgiltzeko mapa modura erabil ditzagun.
Egitarau osoa durangokoazoka.eus webean kontsultatu ahalko da.
Guneetako arduradunek programazioko hainbat ekitaldi azpimarratu dituzte, hala nola Joxe Azurmendi omentzeko ekitaldia (abenduak 8an), Miranderen inguruko mahaingurua Talaian; Azokan aurkeztuko diren lanak ilustratu dituzten 20 egileren erakusketa eta iazko Sormen Beka irabazi zuen Irati Bazetaren Harien isla erakusketa Atartean; 49 liburu aurkezpen eta 34 kontzertu Ahotsenean; eta Jone, batzuetan eta Gaua film luzeen emanaldiak eta Piztiak telesailaren estreinaldia Irudienean; azkenik, Szenatokia arte eszenikoen gunean bederatzi konpainia arituko dira: egunero hiru taldek parte hartuko dute, bina emanaldirekin.
Gainera, abenduaren 7an, igandearekin, Palestinaren aurkako genozidioa salatzeko “geldialdia eta elkarretaratze kulturala” egingo dute, 14:00etan.
Abenduaren 5ean, ateak zabaltzearekin batera, Ikasle Goiza izango da Durangon, baina Azoka zabalik egongo da bisitari guztientzat, ohiko ordutegian (10:30 – 20:00). Azken egunean, baina, 18:00etan itxiko da, bi ordu lehenago.
Bukatzeko, bisitariei garraio publikoa erabiltzea gomendatu diete, eta autoz doazenentzat autobus zerbitzua egongo da abenduaren 6tik 8ra, Iurretako autobide irteeratik Landakora.
Zure interesekoa izan daiteke
"Olatuaren enbatean. Emakumeak eta itsasoa XX. mendean" erakusketa Bermeoko Arrantzaleen Museoan
Kostaldeko emakumeen lana funtsezkoa izan da arrantzan eta itsas historian, baina ez da aintzakotzat hartu izan; gizonezkoena izan da beti ardatz. Hori dela eta, emakume horien lanak izan duen, eta duen garrantzia aldarrikatzeko, Bermeoko Arrantzaleen Museoan Olatuaren Enbata erakusketa antolatu dute. Neskatila, saregile kontserberetako langile zein emakume armadoreen eguneroko lana erakusten duten objektuak jaso dituzte, baita emakume horien testigantzak ere. Era berean, bisita gidatuak zein hitzaldiak eta mahai inguruak eskainiko dituzte.
ZuNonHanDA! azoka ibiltariak Durangoko Azoka zabalduko du
Azaroaren 17tik abenduaren 4ra, Durangoko Kulturaren Jaialdia hasteko bezperara arte, 22 liburu aurkeztuko dituzte Euskal Herriko 19 liburu dendatan. Lehenengoz, Azoka egin aurretik egingo dute ZuNonHanDA!, bost aldiz haren ondoren egin eta gero.
"Hasiera bat" diskoaren birako azken kontzertua eman du Gorka Urbizuk, Victoria Eugenia Antzokian
Gorka Urbizuk igande honetan eman du "Tour Bat" biraren azken kontzertua, Victoria Eugenia Antzokian (Donostia). Lekunberriko musikariak 4 kontzertu eskaini ditu Donostiako antzoki horretan, eta sekulako harrera eta berotasuna jasota, denetan agortu ditu sarrera guztiak. Igandeko kontzertua ikusgai izango da oso osorik ETBn.
Eñaut Elorrieta eta Alos Quartet “Ahots kordak” prestatzen ari dira, kontzertu bakanen sorta
Estreinakoz, Eñaut Elorrietak eta Alos Quartetek kontzertu sorta bat emango dute: "Ahots kordak". Taldea sinplea eta eraginkorra izango da: soka laukote bat, ahotsaz osatua. Bidaia musikal honen lehen geldialdia Tolosan izango da, urtarrilaren 3an. Gasteizen, Zornotzan eta Donibane Lohizunen arituko dira gero.
Oinkari taldeak dantzan ospatuko du bere mende erdia
Villabonako dantza taldeak “50 urte dantzan” ikuskizuna taularatuko du Olaederra kiroldegian ostiralean, hilak 21. Korrontzi folk taldea urteurrenari batu zaio, “Oinkari 50” kantuaren bidez.
Durangoko Azokaren 60. edizioaren iragarkia
Durangoko Azokaren 60. edizioa abenduaren 5etik 8ra izango da. Iratxe Reparazen bizkar dago aurtengo Azokaren zuzendaritza kreatiboa.
Olaso Dorrea Fundazioaren funtsak handituz doaz, dohaintza baliotsuei esker
Olaso Dorrea Fundazioa bere artxiboak eta Monzon-Olaso Etxe Museoaren bilduma (Bergara) handitzeko eta aberasteko lanean ari da. XX. mendetik gaur arteko historian sakondu nahi du Fundazioak, bai eta ezagutarazi ere, eta, bide horretan, hauek jaso dituzte: Telesforo Monzonek gordetako Sabino Aranaren mikrofilmatutako obraren kopia bat, Lauaxetaren gabardina eta gurutzea, Karmele Urrestiri eta Txomin Letamendiri (Karmele filmeko protagonistak) Agirre lehendakariaren Gobernuak emandako dokumentazioa, Otaegi eta Garmendiaren aldeko pankarta, bala tiroz zulatutako Txomin Iturberen alkandora eta Txillarre baserriko lehen akordioaren originala.
“Gipúzcoa” Pio Caro Barojaren dokumentala, Tabakaleran
“Ipuscua” izena lehenbizikoz agertu zeneko milagarren urteurrenaren ospakizunei dagokie proiekzioa. Pelikula 1976 eta 1979 urteen artean filmatu zuten, eta Gipuzkoako orduko errealitate sozial eta kulturala jasotzen duen dokumentu etnografikoa da.
Frankofoniaren eremuan hizkuntza gutxituek dituzten erronkei buruzko biltzarra antolatu du Etxepare Institutuak Parisen
Astelehen honetan egindako aurkezpenean azaldu dutenez, hilaren 19an eta 20an egingo den topaketak bat egiten du Etxepare Euskal Institutuaren 15. urteurrenarekin, eta 'Ça colle au basque' ekimenaren testuinguruan antolatu da, unibertso frankofonoan euskararen eta euskal sorkuntzaren proiekzioa indartzeko abiatutako egitasmoaren baitan, alegia.