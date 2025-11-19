Durangoko Azoka
Berbagailua eta Atartea guneak estreinatuko ditu Durangoko Azokak, podcasten eta Arte Ederren plazak

60. edizioan, 285 erakusmahaitan paratutako 1.000 nobedadetik gora, inoiz baino gehiago, eta 273 ekitaldi eskainiko ditu DA Kulturaren Jaialdiak. Egitarau osoa iragarri dute gaur, Landakon.
<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2012/12/08/749349/749349_Imagen_264_thumbnail.jpg"/><br/><strong>jendetza 3. eguna durangoko azoka 2012</strong>
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Durangoko Azokak 60 urte beteko ditu, baina aurrera begira jarraitzen du, nola ez, gaur, asteazkenarekin, abenduaren 5etik 8ra Kulturaren Jaialdiak eskainiko dituen jardueren egitarauaren aurkezpenean antolatzaileek azaldu dutenez: “Atzera begirako nostalgian erori ordez, harro aldarrikatu nahi dugu gaur Durangoko Azokak izandako bilakaera eta pozik heltzen diogu aurrean dugun erronkari”, adierazi du Beñat Gaztelurrutia Azokaren koordinatzaileak.

Guztira, Landako gunean, 175 saltzailek 285 erakusmahai jarriko dituzte, 1.026 kultur nobedade egongo dira salgai: 694 liburu, 163 musika ekoizpen, 30 aldizkari eta bestelako 139 ekoizpen (fanzineak, audioliburuak, podcastak…).

Gainera, 273 ekitaldi programatu dira sortze lan horien inguruan, Durangoko Azokaren espazio guztietan, tartean, bi gune berrietan: Berbagailua (Podcasten Plaza) eta Atartea (Arte Ederren Plaza).

Gainera, gaueko egitaraua berreskuratuko du Azokak. Landakoko saltokia itxi eta gero, gauetako kontzertuak izango dira: hilaren 5ean Lukiek eta Ezezez, eta 6an Mirua eta Naxker. Gainera, 6an Behe Bandakoen errezitaldia eta bostOK konpainiaren emanaldi bat ere egongo da iluntzean; eta abenduaren 7an Formol laborategiaren ikuskizuna, Bittor Kapanaga kulturgilea omentzeko ekitaldia eta Gaua filmaren emanaldia Paul Urkijo bertan dela.

Egitarau osoa durangokoazoka.eus webean kontsultatu ahalko da.

Guneetako arduradunek programazioko hainbat ekitaldi azpimarratu dituzte, hala nola Joxe Azurmendi omentzeko ekitaldia (abenduak 8an), Miranderen inguruko mahaingurua Talaian; Azokan aurkeztuko diren lanak ilustratu dituzten 20 egileren erakusketa eta iazko Sormen Beka irabazi zuen Irati Bazetaren Harien isla erakusketa Atartean; 49 liburu aurkezpen eta 34 kontzertu Ahotsenean; eta Jone, batzuetan eta Gaua film luzeen emanaldiak eta Piztiak telesailaren estreinaldia Irudienean; azkenik, Szenatokia arte eszenikoen gunean bederatzi konpainia arituko dira: egunero hiru taldek parte hartuko dute, bina emanaldirekin.

Durangoko Azoka kartela
18:00 - 20:00

Gainera, abenduaren 7an, igandearekin, Palestinaren aurkako genozidioa salatzeko “geldialdia eta elkarretaratze kulturala” egingo dute, 14:00etan.

Abenduaren 5ean, ateak zabaltzearekin batera, Ikasle Goiza izango da Durangon, baina Azoka zabalik egongo da bisitari guztientzat, ohiko ordutegian (10:30 – 20:00). Azken egunean, baina, 18:00etan itxiko da, bi ordu lehenago.

Bukatzeko, bisitariei garraio publikoa erabiltzea gomendatu diete, eta autoz doazenentzat autobus zerbitzua egongo da abenduaren 6tik 8ra, Iurretako autobide irteeratik Landakora.

Durangoko Azoka 60. edizioari begira, “Kulturaren Jaialdia” leloari helduta
ZuNonHanDA! azoka ibiltariak Durangoko Azoka zabalduko du
Durangoko azoka Durango Kultura

18:00 - 20:00
