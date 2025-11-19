Durangoko Azoka cumple 60 años, pero sigue mirando adelante. Este miércoles, 19 de noviembre, la organización de la cita ha detallado ante la prensa los detalles de su programación para la 60ª edición del encuentro, que tendrá lugar entre los días 5 y 8 de diciembre: "“En vez de caer en la nostalgia, hoy reivindicamos con orgullo el recorrido realizado por Durangoko Azoka y abrazamos con optimismo los retos que tenemos ante nosotros", ha señalado Beñat Gaztelurrutia, coordinador de la Azoka.

Un total de 175 vendedores y vendedoras dispuestos en 285 expositores presentarán en el espacio Landako 1026 novedades culturales: 694 libros, 163 producciones musicales, 30 revistas y 139 productos en otros formatos (fanzines, audiolibros, podcasts...).

Además, se han programado 273 eventos en torno a estas creaciones en todos los espacios de la feria, entre ellos dos nuevos: Berbagailua (Plaza de los Podcasts) y Atartea (Plaza de las Bellas Artes).

Por otra parte, Durangoko Azoka recupera su programación nocturna, con conciertos tras el cierre de Landako: el día 5 con Lukiek y Ezezez, y el 6 con Mirua y Naxker, sin obviar un recital de la Behe Banda y una actuación de la compañía BostOK al anochecer el día 6; y, el 7 de diciembre, un espectáculo de Formol Laborategia, un acto de homenaje a Bittor Kapanaga y la proyección de la película Gaua con la presencia de Paul Urkijo.