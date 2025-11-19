DURANGOKO AZOKA

Durangoko Azoka estrenará los espacios Berbagailua y Atartea, para podcasts y Bellas Artes

En su 60ª edición, el Festival de la Cultura presentará más de 1000 nuevos productos, más que nunca, en 285 expositores, y programará 273 actividades. La 60ª edición de la feria se celebrará entre el 5 y el 8 de diciembre. 

<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2012/12/08/749349/749349_Imagen_264_thumbnail.jpg"/><br/><strong>jendetza 3. eguna durangoko azoka 2012</strong>
author image

Natxo Velez | EITB

Última actualización

Durangoko Azoka cumple 60 años, pero sigue mirando adelante. Este miércoles, 19 de noviembre, la organización de la cita ha detallado ante la prensa los detalles de su programación para la 60ª edición del encuentro, que tendrá lugar entre los días 5 y 8 de diciembre: "“En vez de caer en la nostalgia, hoy reivindicamos con orgullo el recorrido realizado por Durangoko Azoka y abrazamos con optimismo los retos que tenemos ante nosotros", ha señalado Beñat Gaztelurrutia, coordinador de la Azoka.

Un total de  175 vendedores y vendedoras dispuestos en 285 expositores presentarán en el espacio Landako 1026 novedades culturales: 694 libros, 163 producciones musicales, 30 revistas y 139 productos en otros formatos (fanzines, audiolibros, podcasts...).

Además, se han programado 273 eventos en torno a estas creaciones en todos los espacios de la feria, entre ellos dos nuevos: Berbagailua (Plaza de los Podcasts) y Atartea (Plaza de las Bellas Artes).

Por otra parte, Durangoko Azoka recupera su programación nocturna, con conciertos tras el cierre de Landako: el día 5 con Lukiek y Ezezez, y el 6 con Mirua y Naxker, sin obviar un recital de la Behe Banda y una actuación de la compañía BostOK al anochecer el día 6; y, el 7 de diciembre, un espectáculo de Formol Laborategia, un acto de homenaje a Bittor Kapanaga y la proyección de la película Gaua con la presencia de Paul Urkijo.

La programación completa se podrá consultar en la web durangokoazoka.eus.

Los responsables de los diferentes espacios han destacado en el acto de presentación de esta mañana diversos aspectos de programación: un acto de homenaje a Joxe Azurmendi (8 de diciembre) y una mesa redonda sobre Jon Mirande en Talaia; una exposición de 20 autores y autoras que han ilustrado 20 trabajos que se presentarán en la feria y el resultado de la Beca de Creación del año pasado, otorgada a Irati Bazeta para la exposición Harien isla en Atartean; 49 presentaciones de libros y 34 conciertos en Ahotsenea; y la proyección de los largometrajes Jone, batzuetan Gaua y el estreno de la serie Piztiak en Irudienea; por último, nueve compañías actuarán en el espacio de las arte escénicas, Szenatokia.

Durangoko Azoka kartela
La organización ha anunciado que el domingo, 7 de diciembre, se celebrará un parón y una "concentración cultural" a las 14:00 horas para denunciar el genocidio contra Palestina.

El 5 de diciembre, coincidiendo con la apertura de puertas, tendrá lugar en Durango la Ikasle Goiza, pero la Azoka estará abierta a todos y todas visitantes en su horario habitual (10:30 – 20:00), aunque el último día el recinto se cerrará a las 18:00 horas, dos horas antes.

Por último, se recomienda a los y las visitantes que utilicen el transporte público, y del 6 al 8 de diciembre habrá servicio de autobús para unir la salida de la autopista en Iurreta y Landako.

La Feria de Durango de cara a su 60 edición bajo el lema "Festival de la Cultura"
La feria itinerante ZuNonHanDA! abre la Feria de Durango
Feria Durango Durango Cultura

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
