La Plaza de la Cultura cumple 60 años mirando adelante

Durangoko Azoka celebrará su sexagésima edición entre los días 5 y 8 de diciembre. A pesar del rotundo aniversario, proclive a la nostalgia, la organización ha realizado un esfuerzo por avanzar en lugar de mirar atrás: estrenan dos nuevos espacios y recuperan la programación nocturna. 

Landako gunea 2024ko Durangoko Azokan
Foto: Gerediaga Elkartea.
Euskaraz irakurri: Kulturaren Plazak 60 urte, eta segi aurrera
Natxo Velez | EITB

Puntual a su cita anual, la 60ª edición de Durangoko Azoka comenzará este viernes, 5 de diciembre, y terminará el lunes, día 8. La gran cita de la creación vasca cumple 60 años esta edición, y la entidad organizadora Gerediaga Elkartea, haciendo oídos sordos a la nostalgia y a la tentación de las cifras redondas, ha aprovechado la ocasión para mirar adelante y seguir adaptando su oferta al paso de la sociedad.  

En la 60ª edición, se estrenarán dos nuevos espacios: la plaza de las bellas artes Atartea, que este año estará dedicada a la ilustración, y Berbagailua, el espacio de los podcasts. Además, quienes quieran alargar la jornada una vez que Landako cierre sus puertas, podrán disfrutar de la programación nocturna, que vuelve después de algunos años. Habrá, entre otras actividades, conciertos (Lukiek y Ezezez el viernes y Mirua y Naxker el sábado, a partir de las 23:30 horas en Ahotsenea Musika), recitales (“Zeri idatzio diogu orduan?”, de Behe Banda, en Ahotsenea Literatura a las 21:30), cine (“Gaua” el domingo en Irudienea a las 20:30) y teatro (“Heriotzak Eduardo du izena” el domingo en Szenatokia a las 20:00).

Trasladada la feria a fríos números, la organización ha especificado que un total de 175 agentes (creadores, discográficas, editoriales, autoproductoras, medios de comunicación, instituciones…) colocará 285 estands en Landako.

Habrá a la venta 1026 novedades culturales (694 libros, 163 producciones musicales, 30 revistas y 139 producciones en otros soportes: fanzines, audiolibros, podcasts…), y durante los cuatro días se podrá disfrutar de 273 actos: presentaciones, charlas, conciertos, exposiciones, representaciones teatrales…

A punto de comenzar la 60ª edición, Beñat Gaztelurrutia, coordinador de Durangoko Azoka, se ha marcado el reto de conseguir “un número de receptores suficiente para el volumen de creación: “La creación es abundante y de gran calidad, y necesitamos receptores para todo ese trabajo”. 

Seguro que la Azoka de este año será un paso en esa dirección. 

La Feria de Durango estrena los espacios Berbagailua y Atartea, espacios para podcasts y Bellas Artes
Durango Feria Durango 2025 Cultura

