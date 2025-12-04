Puntual a su cita anual, la 60ª edición de Durangoko Azoka comenzará este viernes, 5 de diciembre, y terminará el lunes, día 8. La gran cita de la creación vasca cumple 60 años esta edición, y la entidad organizadora Gerediaga Elkartea, haciendo oídos sordos a la nostalgia y a la tentación de las cifras redondas, ha aprovechado la ocasión para mirar adelante y seguir adaptando su oferta al paso de la sociedad.

En la 60ª edición, se estrenarán dos nuevos espacios: la plaza de las bellas artes Atartea, que este año estará dedicada a la ilustración, y Berbagailua, el espacio de los podcasts. Además, quienes quieran alargar la jornada una vez que Landako cierre sus puertas, podrán disfrutar de la programación nocturna, que vuelve después de algunos años. Habrá, entre otras actividades, conciertos (Lukiek y Ezezez el viernes y Mirua y Naxker el sábado, a partir de las 23:30 horas en Ahotsenea Musika), recitales (“Zeri idatzio diogu orduan?”, de Behe Banda, en Ahotsenea Literatura a las 21:30), cine (“Gaua” el domingo en Irudienea a las 20:30) y teatro (“Heriotzak Eduardo du izena” el domingo en Szenatokia a las 20:00).

Trasladada la feria a fríos números, la organización ha especificado que un total de 175 agentes (creadores, discográficas, editoriales, autoproductoras, medios de comunicación, instituciones…) colocará 285 estands en Landako.

Habrá a la venta 1026 novedades culturales (694 libros, 163 producciones musicales, 30 revistas y 139 producciones en otros soportes: fanzines, audiolibros, podcasts…), y durante los cuatro días se podrá disfrutar de 273 actos: presentaciones, charlas, conciertos, exposiciones, representaciones teatrales…

A punto de comenzar la 60ª edición, Beñat Gaztelurrutia, coordinador de Durangoko Azoka, se ha marcado el reto de conseguir “un número de receptores suficiente para el volumen de creación: “La creación es abundante y de gran calidad, y necesitamos receptores para todo ese trabajo”.