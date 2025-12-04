Durangoko Azoka
Landako Gunea kulturaz betetzen hasi da

Durangoko Azoka
18:00 - 20:00
Durango, gaur goizean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Durangoko Azokaren 60. edizioak bihar, abenduak 5, irekiko ditu ateak. Gaur erakustokiak betetzeko eta atontzeko eguna da Landako Gunean. 1.000tik gora nobedade, 273 ekitaldi eta 285 erakusmahai izango ditu aurtengo edizioak.

Durangoko azoka 2025 Durango Bizkaia Kultura

DURANGOKO AZOKA KARTELAK
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Durangoko Azoka iruditan: karteletik unibertso bisualera

Sei hamarkadan, hamaika modutara ekarri da iruditara Kulturaren Jaialdia, 1965ean Andreu Uriarte durangar artista plastikoak Durangoko Azokari lehenengoz irudia jarri zionetik aurten, 60. ediziorako, Iratxe Reparaz arte zuzendariak “kartel infinituak” sortu dituen arte. Patri Laiseka Gerediaga Elkarteko kideak gidatuta, bidaia bat egin dugu arte plastikotik diseinu grafikora joan-etorria izan den kartelaren bidetik. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ohorezko Lauaxeta saria Benito Lertxundi eta Jose Anjel Irigarairi eman diete, "Bizkaia maite" kantagatik

Bizkaiko Foru Aldundiak 2025eko Lauaxeta sariak banatu ditu astelehen honetan. Ohorezko saria Benito Lertxundi abeslariari eta Jose Anjel Irigarai idazleari eman diete, Bizkaia maite kantaren euskal kulturari egindako ekarpena aitortuz. Bi saridunak ez dira ekitaldira bertaratu ahal izan, eta Olatz Zugasti abeslariak, Lertxundiren bikotekide eta lankide artistikoak, jaso ditu, biak ordezkatuz.

