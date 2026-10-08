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Anne Carsonek irabazi du Literaturaren Nobel saria

1901etik, 119 aldiz banatu du saria Suediako Akademiak, 123 pertsonari guztira, 104 gizoni eta 19 emakumeri. Azken irabazleak László Krasznahorkai, Han Kang, Jon Fosse eta Annie Ernaux izan dira.

Anne Carson

EITB

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