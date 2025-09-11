Xabier Zeberio & Andrés Isasi Musika Eskolako Orkestra, Getxo Folk irekitzen
Xabier Zeberioren zuzendaritzapean, orkestrak jazza, euskal herri musika eta inprobisazioa uztartu ditu Bizkaiko jaialdiaren lehen egunean, "Pause" proiektuko kantuetan.
Albiste gehiago musika
Zetak taldeak San Mameseko kontzerturako sarrera guztiak saldu ditu, eta bezperan ere joko du
Pello Reparaz buru duen taldeak Mitoaroa III ikuskizun distopikoa taularatuko du ekainaren 19an eta 20an Bilboko estadioan. Bihar, ostegunarekin, jarriko dira ekainaren 19rako sarrerak.
Pello Reparaz: "Jendea epel ez gelditzea zen asmoa, eta lortu dugu"
"Egun On" ETBko saioak elkarrizketa egin dio Pello Reparazi, Zetak-ek "Mitoaroa II" kontzertu errenkada amaitu eta biharamunean. Ekainaren 20an San Mamesen egingo duten ikuskizunari buruz ere hitz egin digu.
Rick Davies Supertrampeko abeslari eta konpositorea zendu da
Britainiar musikariak mieloma zuen duela hamar urtetik, eta 81 urte zituela hil da.
Lady Gaga, Mariah Carey, Sabrina Carpenter eta Ariana Grande, MTV Video Music Awardseko izar distiratsuenak
Ariana Grande pop abeslariak irabazi du MTV Video Music Awards sarietako sari nagusia, eta Lady Gagak eta Sabrina Carpenterrek jaso dituzte ohore handienak New Yorken, jarraitzaileen gogokoenen izarrez beteriko ospakizunean. Grandek urteko bideo onenaren saria irabazi du Brighter Days Ahead lanagatik, eta, ondorioz, jarraitzaileek bozkatutako sarietan gaueko saririk handiena jaso du. Mariah Careyk ibilbidearen saria jaso du, eta bideoklipak egitea zein dibertigarria den azaldu du.
Pello Reparaz: “2084an kokatuko da ‘Mitoaroa III’ ikuskizuna”
Zetak taldeak 2026ko ekainaren 20an eskainiko du San Mames futbol zelaian George Orwellen 1984 obran oinarritutako Mitoaroa III ikuskizuna, 2084an kokatuko den etorkizun distopikoa. “Apustuak, arriskua eta gauza ezberdinak bizitzeko aukera bat da Zetak”, nabarmendu du Reparazek, eta historia egiteko gogoz agertu da.
'Mitoaroa III' ikuskizuna San Mames futbol-zelaira iritsiko da 2026ko ekainaren 20an
Zetak taldeak Bilbo aukeratu du bere ikuskizun arrakastatsuaren hirugarren zatirako, Bizkaia euskal kulturaren erdigunean kokatuz.
'Mitoaroa II' ikuskizunaren backstagean murgildu gara; beste ikuskizun bat
Euskarazko musikan aurrekaririk gabeko ikuskizun honetara 40.000 pertsona bertaratzea espero da. Larunbat honetan, 22:00etatik aurrera jarraitu ahal izango da ETB2n eta PRIMERAN streaming bidezko doako plataforman.
Mitoaroan murgil
Zetakek Illunben eskainiko dituen hiru kontzertuetatik lehena eskaini du bart. Esperientzia berezi eta desberdina. Bertan egon ezin direnentzat, gaur, larunbata, zuzenean izango da ikusgai Primeranen eta EITB2n, 22:00etan.
Ura Bere Bidean kontzertua Donostiara iritsiko da
“Kantuz” ikuskizunak Euskadiko Orkestrako musikariak eta 25 euskal artista eta talde batuko ditu abenduaren 13an, Illunben: Süne, Neomak, Amak, Olatz Salvador, Sua, Eñaut Elorrieta, Xabi Solano, Iñigo Etxezarreta (ETS), Gozategi, Sorotan Bele, Su Ta Gar, Anje Duhalde, Erramun Martikorena, Urko…