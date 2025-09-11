Kontzertua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Xabier Zeberio & Andrés Isasi Musika Eskolako Orkestra, Getxo Folk irekitzen

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Xabier Zeberioren zuzendaritzapean, orkestrak jazza, euskal herri musika eta inprobisazioa uztartu ditu Bizkaiko jaialdiaren lehen egunean, "Pause" proiektuko kantuetan. 

Kontzertuak Getxo Musika jaialdiak Musika

Albiste gehiago musika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lady Gaga, Mariah Carey, Sabrina Carpenter eta Ariana Grande, MTV Video Music Awardseko izar distiratsuenak

Ariana Grande pop abeslariak irabazi du MTV Video Music Awards sarietako sari nagusia, eta Lady Gagak eta Sabrina Carpenterrek jaso dituzte ohore handienak New Yorken, jarraitzaileen gogokoenen izarrez beteriko ospakizunean. Grandek urteko bideo onenaren saria irabazi du Brighter Days Ahead lanagatik, eta, ondorioz, jarraitzaileek bozkatutako sarietan gaueko saririk handiena jaso du. Mariah Careyk ibilbidearen saria jaso du, eta bideoklipak egitea zein dibertigarria den azaldu du.

Gehiago kargatu