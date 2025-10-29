Fito: "Atsegin dut jendeak Fito & Fitipaldisen soinua identifikatzea"
Arratsaldean BIME musika-azokaren baitan publikoarekin topaketa bat egin aurretik, Fitok "El monte de los aullidos" fitipalditarrekin batera kaleratu duen zortzigarren diskoari buruz hitz egin digu.
Musikaren industriako matxismoaz hitz egin du Leire Martinezek BIMEn: “Orain nik erabakitzen dut”
La Oreja de Van Gogh taldeko abeslari ohiak industria eraldatzen duten emakumeei buruzko hitzaldi batean parte hartu du. Emakumeek pairatzen dutenaren adibide gisa, diskoetxe bateko zuzendari batekin bizi izan zuen gertakari bat kontatu du. Halaber, bere ustez, bere irizpidea ez zen inoiz hainbeste entzuten taldearen barruan.
Ruper Ordorika: "Neure sasoi bat adierazten du disko honek, argi-itzalekin"
Oñatiar musikariak "Lurra ikutu barik" diskoa grabatu du, Leo Abrahams, Joh Thorne eta Kenny Wollesen musikariek lagunduta. Hamaika kantu biltzen ditu CD eta binilo formatuetan eskuratu ahalko den diskoa, eta Elkar argitaletxeak argitaratu du. Laster abiatuko du aurkezpen-bira Ordorikak. Ikusi Maite Eskarmendi kazetariak "Egun On" saioan egin dion elkarrizketa.
Alice Cooper eta Social Distortion, Azkena Rock Festivaleko lehen izen handiak
Gasteizko rock-and-roll jaialdiaren 24. edizioan Imelda May, Old Crow Medicine Show, Evaristo eta Sleaford Mods ere egongo dira, besteak beste. Aurretik jaialdira joan direnentzako aurresalmenta bihar, asteazkenarekin, abiatuko dute, eta salmenta orokorra asteartean, azaroak 4, hasiko da.
Olaia Inziartek EP berria kaleratu du, “Zura”
Hiru abestiz osatutako lana kaleratu du nafar musikariak, bere ibilbide artiskoaren “etapa berri baten hasiera”.
Bime jaialdiak zuzeneko musikaz eta profesionalentzako jarduerez beteko du Bilbo
Bime Prok eta Bime Livek, Last Tour enpresak antolatzen duen jaialdiaren bi aldeek, aste honetako agenda beteko dute: Rubén Blades, Mon Laferte, Fito, Leire Martínez, Zahara eta beste hainbat artistekiko topaketak eta Delaporteren, Villano Antillanoren eta Silitiaren kontzertuak egongo dira, esate baterako.
Ura Bere Bidean ekimenak emozioz eta sorpresaz bete du BEC, 11.000 pertsonarekin
Emozioa eta sorpresak ez dira falta izan bart BECen. 11.000 lagunek bete dute aretoa, Ura Bere Bidean ekimenarekin bat eginez. Euskal musikaren parte hartze zabala du aurtengo edizioak, urtero bezala Bilboko Orkestra Sinfonikoak lagunduta.
Ura Bere Bidean bueltan da, Evaristorekin, Leire Martinezekin, Sukenarekin eta Zea Maysen "Elektrizitatea"rekin
Musika sinfonikoa eta euskal musikaren klasiko herrikoiak batzen dituen kontzertua ezinbesteko hitzordua bihurtu da dagoeneko Euskal Herriko musika denboraldian. Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta 24 talde eta artistak baino gehiagok euren musika uztartuko dute ostiral-larunbatetan, urriaren 24an eta 25ean.
Beste kontzertu bat emango du La Oreja de Van Gogh taldeak BECen
Donostiako taldeak 2026ko birako sarrerak agortzen eta data eta leku berriak iragartzen jarraitzen du. Abenduan BECera itzuliko dira.
Gorka Urbizuk “Bakan II” lan laburra kaleratu du
Nafar musikariak Abbey Road estudio mitikoetan grabatutako bi kantu bildu ditu bere disko berrian: “Diamantea” eta “Zilarra”.