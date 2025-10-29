Musika
Fito: "Atsegin dut jendeak Fito & Fitipaldisen soinua identifikatzea"

Fito Cabrales musikaria
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Arratsaldean BIME musika-azokaren baitan publikoarekin topaketa bat egin aurretik, Fitok "El monte de los aullidos" fitipalditarrekin batera kaleratu duen zortzigarren diskoari buruz hitz egin digu.  

Fito Cabrales Euskal musika Musika

