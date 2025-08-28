Veronica "La Juani" izan zenekoa
Ez diot heriotza-oharrik egingo. Sekula ere ez dut egiten. Inori ez. Heriotza dator eta bizitza doa. Edo aldrebes. Edo, batek daki, bataren etorrerak ez du zertan ekarri bestearen suntsipena.
Segidako testua ez da, beraz, zendu berri den Veronica Echegui aktore eta zinemagilearen ohorez idatzitako hil-kanta, bizi-gomutagarria, zeluloide-hil-mezu bizia baizik.
Sustraiak, sustrai sendo eta zaharrak, Gipuzkoan zituen Veronica Fernández de Echegaray 2006an deskubritu nuen nik ere, denok bezala, markaz fuerakoa izan zen Bigas Luna zuzendariaren Yo soy la Juani izenburuko zinema artefaktu hartan, zeina poligonoetan, plastikozko txandalez jantzita, legez kanpoko kotxe lasterketetan parte hartzen duten legerik gabeko mutilekin amodio (edo) kontuetan ibiltzen diren nesken laudorio ikaragarria den. Bai, neska horien aldeko potreta itzel eta balenta, desairez ‘txoni’ deitutako emakume gazte horien alabantza gazi-gozoa.
Hantxe maitemindu ginen denok Veronica Echeguirekin. Zergatik? Zaila oso, azaltzen. Hobe duzue Yo soy la Juani, fotogrametako aldarrikapen sutsua, ikusi. Filmin plataforman da eskuragarri. Ez ahaztu, inolaz ere, ze maila altuko zinema sortzailea izan zen Bigas Luna. Aurki ezazue, sareetan ere, harrituko zaituzten Bilbao izenburuko bere lana. Ez, ez da Bizkaiko hiriburuaren isla titaniozkoa, baizik eta psikopata baten inguruko kontakizuna. Orduan zergatik deitzen da Bilbao? Striptease saioak burutzen dituen dantzari baten izengoitia da. Psikopata berarekin zoratzen da seko…
La Juani eta Veronica ikasi genuen maitatzen. Pasa ziren urteak, pasa ziren pelikulak, pasa ziren telesailak eta jarraitzen genuen guk minbiziak jota 42 urtez hil berri den aktorea miresten. Derrepentean, 2021ean zuzendari afanetan ibilia zela, bazuela Tótem Loba izeneko lan kristona esan ziguten. Poztu ginen. Ikusteko irrikan geunden. Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian estreinatu zen.
Ez zen kokapen txarra, baina, aterpe edo erakusleiho moduan, egokia suerta zitekeen era berean Donostiako Beldurrezko Astea. Edo Bilboko FANT jaialdia. Zergatik? Totem Lobak izua duelako zeluloidezko erraietan. Herriko festetan parte hartzera gonbidatu du lagunak Estibaliz. Ondo pasatzeko beta zoragarria dirudi. Badakizue, baina, herri askotako tradizioak ilun samarrak suerta daitezkeela. Bai, herri gehienetakoak. Bai, Euskal Herriko inauteak barne (egia esatearren, bereziki gure inauteriak…)
23 minutu dirau Totem Lobak. Echeguik aise, trebe, airos, zuhur maneiatzen du kamera, irudiak eta soinua nahasten iaioa ematen du arras, eta muntaia gobernatzen, primerakoa. Ez zen batere arraroa izan Goya saria eskuratzea. Dudarik baduzue, film labur izuzko hau, barrenetan salaketa gordina gordetzen duena, ere Filminen da….
Testu hau ez da ez hil-kanta, zuek Veronicarekin ez ahazteko edo Echegui ezagutzeko akuilu gisa erabilitako hitzak baizik.
Izan dadila zuretzat pisu gutxikoa lurra, Veronica.
Marina Xarriren film labur bat, Nest saileko aukeraketan
Donostiako Zinemaldiak zinema ikasleen lanen nazioarteko lehiaketako 14 film hautatuak aurkeztu ditu gaur, tartean "Habitat Hotel" Xarrirena, eta "A solidäo dos lagartos" Inés Nunes Elias Querejeta Zinema Eskolako ikasleak eginikoa.
Abian da munduko zinemaldirik zaharrena, Veneziako Mostra
George Clooney, Adam Sandler eta Laura Dern kanalen hirian daude dagoeneko, baina festibalaren 82. edizio honek izar zerrenda luzea izango du. Gaur Paolo Sorrentino zuzendariari egokitu zaio Veneziako zinemaldiari hasiera ematea.
Eusebio Poncela aktorea hil da, 79 urte zituela
Madrildarra zazpi hamarkada inguru egon da interpretazioari lotuta, eta 2001ean Aktore Protagonista Onenaren Goya Sarietan izendatu zuten.
Heidi, Bilbotik Alpeetara
Heidi, Alpeetako neskatoa, oso ezagun bihurtu zen 70eko hamarkadan. Orain, protagonista eta kokaleku berberak dituen pelikula berria heldu da. Animazioa Bilboko Sumendi Uhartea ekoiztetxeak egin du, eta Heidik euskaraz egiten du.
Bi fikzio eta Tetsuro Maeda, Jota Urondo eta Joan Roca sukaldarien erretratuak, Culinary Zinemaren plater nagusiak
Donostiako Zinemaldiaren Culinary Zinema sailak 73. edizioko menua aurkeztu du gaur, Donostian. Jon Arreguik Tetsuro Maeda Atxondoko Txispa jatetxeko arduradunari eginiko erretratuak EITBren parte-hartzea du, eta Virginia Jönas Urigüen bilbotarra da “El legado de Can Roca”ren egileetako bat.
“La Grazia” Paolo Sorrentinoren film berriak abiatuko du Veneziako zinema jaialdia
Gaur, asteazkenarekin, Werner Herzog alemaniarrak jaialdiaren ohorezko Urrezko Lehoia jasoko du, Francis Ford Coppolaren eskutik. Palmaresean agertzeko lehian, hamaika zuzendari handiren azken lanak: Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro, Jim Jarmusch, Pietro Marcello…
Jennifer Lawrencek Zinemaldiaren Donostia saria jasoko du
Estatubatuar aktoreak Die, My Love filma aurkeztuko du Donostian, irailaren 26an. Esther Garcia ekoizleak ere jasoko du Zinemaldiaren ohorezko saria irailaren 19an abiatuko den 73. edizioan.
Ikusi “Zeru ahoak” miniserie noirraren trailerra
Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialetik pasatu eta gero, EITBk irailaren amaieran estreinatuko du seriea, ETB1en eta Primeranen. Nagore Aranburu da Koldo Almandozek zuzendu duen lanaren, “Hondar ahoak” telesailaren jarraipenaren, protagonista.
"La misteriosa mirada del flamenco" filmak irabazi du Sebastiane Latino saria
Diego Céspedes txiletar zinemagilearen pelikulak irabazi du Gehitu Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkarteak LGBTIQA+ komunitatearen aldarrikapen eta balioen defentsa ondoen irudikatzen duen Latinoamerikako film luzeari ematen dion saria.