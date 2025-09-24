Zinemaldia
Nondik dator “Maspalomas” filma?

Jose Ramon Soroiz "Maspalomas" filmaren irudi batean
Azken eguneratzea

Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga zuzendariek Donostiako Zinemaldiko publikoa aho bete hortz utzi duen filmaz hitz egin digute. Irailaren 26an iritsiko da zinema aretoetara Moriarti hirukotearen azken filma. 

Zinemaldia Zinema

"Belen" eta "Las Corrientes" filma argentinarren nondik norakoak aztertu ditu Mikel Zumetak

ORAINeko kritikariak Sail Ofizialeko beste bi zinta ekarri dizkigu, argentinarrak biak: "Belen" (Dolores Fonzi) eta "Las Corrientes" (Milagros Mumenthaler). Bi emakumeren istorioak dira, baina bi errealitate oso ezberdin erakusten dituztenak. Lehenengoari dagokionez, interesgarria izan arren, elementuak falta zaizkiola kritikatu du; bigarrenaren ildotik, harrera oso ona izan den arren, geruza eta mami askokoa dela uste du.
