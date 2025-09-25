Zinemaldia
Patxi Bisquert: "Pena da Pello Mari Otaño ahanzturaren zuloan egotea"

18:00 - 20:00

Zizurkildar aktore, zuzendari eta ekoizleak Pello Mari Otaño bertsolari eta idazlearen gaineko film biografikoa egin du. Joseba Usabiaga aktorea da, pantailan, Argentina eta Euskal Herri artean joan-etorrian ibili zen poeta, eta filmaren nazioarteko estreina gaur egingo dute, 19:00etan, Donostiako Zinemaldian. 

Joseba Elorza kazetariak Bisquert elkarrizketatu du, "Egun On" saioan. 

SAN SEBASTIÁN, 24/09/2025.- El director y la actriz palestinos Motaz Malhees (c-i) y Saja Kilani (c-d), este miércoles durante la concentración propalestina en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.- EFE/ Javier Etxezarreta
Victoria Eugenia Antzokiak txalo artean hartu ditu "The Voice of Hind Rajab" filmeko protagonistak, Gazako genozidioaren aurkako manifestazioaren atarian

"The Voice of Hind Rajab" filma proiektatu dute Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, eta bertaratutakoek zazpi minutuko txalo zaparrada eskaini diete haren protagonistei, Palestinaren aldeko adierazpenen artean. Filmak sei urteko neskato baten istorioa kontatzen du. Neskato horrek laguntza eskatu zuen, Israelgo armadak erasotako ibilgailu batean harrapatuta geratu ondoren. Motaz Malhees eta Saja Kilani aktoreak, hunkituta, kalera atera dira, Gazako genozidioaren aurkako manifestazioa hastear zegoela, eta eskainitako elkartasun keinuak eskertu dituzte.

