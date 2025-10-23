Sinadura
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Egigun bultza eta apustu "Santa Zeta"ren alde

Badakit, Gauaren ametsetan zaudete, baina Santa Zetak eskaintzen dizuena beste inork ez dizue emango.

Azken eguneratzea

Egokia da eta zuzena, denok zaudete Paul Urkijoren Gaua noiz estreinatuko. Zain. Esperoan. Desesperoan. Erne. Atezuan. Tente. Adi. Ulertzekoa, arras, zuen irrika. Grina. Pasioa. Ezinegona. Sosegurik aurkitu ezin hori. Izango ote dira sarrerak estreinaldirako? Eta, noiz estreinatuko da?

Nik uste, zuzendari arabakoaren hirugarrenak Errementarik eta Iratik ezarri zituzten marka guztiak gaindituko ditu. Badakit, hautsezinak ziruditen marka horiek. Bigarrena euskarazko pelikula batek inoiz bildu izan ez duen diru kopurura iritsi zen. Milioi bat euro. 17 erkidegoetan. Sariak bereganatu zituen (hain arrisku handiko jendaia diren Sitgeseko ikusleena, esaterako), eta bidea ireki zion Pauli Gaua den markaz fuerako ekoizpen erraldoia burutu ahal izateko.

Gaua Gau Beltzean estreinatuko da, Donostiako Beldurrezko Astean, mukuru, zaletuz gainezka, izango den Kursaalen. Haraino iritsiko gara arratsaldeko 8etan ordubete lehenago hasitako kalejira-biribilketa horrorezko batean. 

Ez izan ordea kezkarik, penarik, ardurarik Donostian ez bazaudete Halloween honetan. Izan liteke aukerarik ez izatea. Gauza jakina da, gau horretan beren hilobiak utzirik, etxera datoz gure hildako maiteenak. Egiezue merezi duten harrera.  Zaitezte lasai, Gaua ez duzue galduko, azaroaren 14an estreinatuko da zuen etxe ondoko areto guztietan…

18:00 - 20:00

Handia da gero Gauaren itzala. Ez dezala jaiko, deabruarren, beste euskal film bat itzal. Zein? Betarik ematen badiozue ahoa bete hortz, ikusten, aditzen, sentitzen duzuena ezin sinetsirik utziko zaituzten bat….

Donostiako Antzoki Zaharrean azaroaren 6an, 19:30ean emango duten pelikula batez ari natzaizue. Pelikula bihurri, atrebitu, aldrebes bati buruz natorkizue hizketan. Tokion, Los Angelesen eta Bizkaian da filmatua, eta Antonio Muñoz  de Mesa madrildarrak da sinatua. Ez du curriculum makala Antoniok. Aktorea, gidoigilea, ekoizlea, aurkezlea eta youtuberra da. Lotsagabe jotzen du ofizio horietan guztietan. Lotsa izpirik gabe nahasten ditu estiloak, generoak, formatuak, euskarriak. Kamerari ez dio errespetu sakralizaturik. Ondorioz, nahi, ahal eta okurritzen zaion bezala hartzen eta erabiltzen du. Ez bide du sinisten kalitate handiko aparagailuak hobeak direnik eta bere eta aktoreen mugikorrekin grabatzen ditu irudiak. Zoragarria da bere ausardia, zor ta lor uzten zaituen kuraje berea.

Baina, zein pelikulaz ari naiz???? Pareko gutxi duen Santa Zetaz!!! Euskaraz filmaturiko Odol ilargia telesailean parte hartzen duen Nekane Otxoa aktore bizkaitarrak filtrorik gabeko youtuber batena egiten du bertan. Influencer  ikaragarria dugu. Milioika ditu jarraitzaileak. Eta nortasun bi: sareetan agertzen dena eta ezkutuko beste bat. Ezkutuko hori hiltzaile bat da. Mendeku eta justiziaz egarri den borrokalari basa, munduko pederasta guztiak akabatu nahi dituena.

Badakit, Gauaren ametsetan zaudete baina Santa Zetak (bere hanka-sartze guztiekin) eskaintzen dizuena beste inork, beste inon ez dizuete emango. Egiozue konfiantza kasik hemengoa den ekoizpen honi. Balentria osoa deritzot Antonio, Nekane eta beste askoren proposamen honi, egidazue niri ere konfiantza.

Eta ez ahaztu zer esaten den Paulen pelikularen hasieran Eguna egunekoentzat. Gaua gauekoentzat. Izuz gainezka Gau Beltza opa dizuet.

“Primate” filmak itxiko du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Donostiako Astea
Zinema

Albiste gehiago zinema

Yune Nogueiras "Gaua" filmean
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

"Gaua" filmaren trailerra

Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute.  Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
Gehiago kargatu
Publizitatea
X