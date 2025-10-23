Egigun bultza eta apustu "Santa Zeta"ren alde
Badakit, Gauaren ametsetan zaudete, baina Santa Zetak eskaintzen dizuena beste inork ez dizue emango.
Egokia da eta zuzena, denok zaudete Paul Urkijoren Gaua noiz estreinatuko. Zain. Esperoan. Desesperoan. Erne. Atezuan. Tente. Adi. Ulertzekoa, arras, zuen irrika. Grina. Pasioa. Ezinegona. Sosegurik aurkitu ezin hori. Izango ote dira sarrerak estreinaldirako? Eta, noiz estreinatuko da?
Nik uste, zuzendari arabakoaren hirugarrenak Errementarik eta Iratik ezarri zituzten marka guztiak gaindituko ditu. Badakit, hautsezinak ziruditen marka horiek. Bigarrena euskarazko pelikula batek inoiz bildu izan ez duen diru kopurura iritsi zen. Milioi bat euro. 17 erkidegoetan. Sariak bereganatu zituen (hain arrisku handiko jendaia diren Sitgeseko ikusleena, esaterako), eta bidea ireki zion Pauli Gaua den markaz fuerako ekoizpen erraldoia burutu ahal izateko.
Gaua Gau Beltzean estreinatuko da, Donostiako Beldurrezko Astean, mukuru, zaletuz gainezka, izango den Kursaalen. Haraino iritsiko gara arratsaldeko 8etan ordubete lehenago hasitako kalejira-biribilketa horrorezko batean.
Ez izan ordea kezkarik, penarik, ardurarik Donostian ez bazaudete Halloween honetan. Izan liteke aukerarik ez izatea. Gauza jakina da, gau horretan beren hilobiak utzirik, etxera datoz gure hildako maiteenak. Egiezue merezi duten harrera. Zaitezte lasai, Gaua ez duzue galduko, azaroaren 14an estreinatuko da zuen etxe ondoko areto guztietan…
Handia da gero Gauaren itzala. Ez dezala jaiko, deabruarren, beste euskal film bat itzal. Zein? Betarik ematen badiozue ahoa bete hortz, ikusten, aditzen, sentitzen duzuena ezin sinetsirik utziko zaituzten bat….
Donostiako Antzoki Zaharrean azaroaren 6an, 19:30ean emango duten pelikula batez ari natzaizue. Pelikula bihurri, atrebitu, aldrebes bati buruz natorkizue hizketan. Tokion, Los Angelesen eta Bizkaian da filmatua, eta Antonio Muñoz de Mesa madrildarrak da sinatua. Ez du curriculum makala Antoniok. Aktorea, gidoigilea, ekoizlea, aurkezlea eta youtuberra da. Lotsagabe jotzen du ofizio horietan guztietan. Lotsa izpirik gabe nahasten ditu estiloak, generoak, formatuak, euskarriak. Kamerari ez dio errespetu sakralizaturik. Ondorioz, nahi, ahal eta okurritzen zaion bezala hartzen eta erabiltzen du. Ez bide du sinisten kalitate handiko aparagailuak hobeak direnik eta bere eta aktoreen mugikorrekin grabatzen ditu irudiak. Zoragarria da bere ausardia, zor ta lor uzten zaituen kuraje berea.
Baina, zein pelikulaz ari naiz???? Pareko gutxi duen Santa Zetaz!!! Euskaraz filmaturiko Odol ilargia telesailean parte hartzen duen Nekane Otxoa aktore bizkaitarrak filtrorik gabeko youtuber batena egiten du bertan. Influencer ikaragarria dugu. Milioika ditu jarraitzaileak. Eta nortasun bi: sareetan agertzen dena eta ezkutuko beste bat. Ezkutuko hori hiltzaile bat da. Mendeku eta justiziaz egarri den borrokalari basa, munduko pederasta guztiak akabatu nahi dituena.
Badakit, Gauaren ametsetan zaudete baina Santa Zetak (bere hanka-sartze guztiekin) eskaintzen dizuena beste inork, beste inon ez dizuete emango. Egiozue konfiantza kasik hemengoa den ekoizpen honi. Balentria osoa deritzot Antonio, Nekane eta beste askoren proposamen honi, egidazue niri ere konfiantza.
Eta ez ahaztu zer esaten den Paulen pelikularen hasieran Eguna egunekoentzat. Gaua gauekoentzat. Izuz gainezka Gau Beltza opa dizuet.
Albiste gehiago zinema
“Los domingos”ek Santurtzine jaialdia irekiko du, ostegunean
Alauda Ruiz de Azua Ezkerraldeko herriko jaialdian ikusi ahalko da zinemetara iristeko bezperan. EITBk Euskal Pantailak saila babestuko du, euskal zortzi film lehian jarriko dituena.
“Primate” filmak itxiko du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Donostiako Astea
Urriaren 31 azaroaren 7ra bitartean izango da jaialdiaren 36. edizioa. “Gaua” Paul Urkijoren hirugarren film luzeak irekiko du, jakina zenez, eta 30 film luze, 36 film labur eta 4 serie proiektatuko dira guztira, tartean “Decorado” euskal ekoizpena, David Lynchen eta Luc Bessonen pelikulak.
“Decorado”ren aurrestreina hartuko du Bilbok, Fant jaialdiaren eskutik
Bilboko Fantasiazko Zinema Jaialdiak Prefant zikloan estreinatuko du animaziozko filma, astelehen honetan, urriak 20, Azkuna Zentroan, sarrera librea dela. Alberto Vazquez galiziarrak ekoitzi du Uniko euskal etxearen ekoizpena.
Lekeitioko 48. Euskal Zine Bilerak Urrezko Antzarra eta Zilarrezko Antzarra eman ditu
Film onenaren saria Eneko Muruzabal Elezcanoren “Planetagatik” lanak irabazi du, "film borobil eta jostaria" osatzeagatik. Zuzendari onenaren saria Aitzol Saratxagak jaso du, “Ehiza” filmean egindako lanagatik. EITB Ikuslearen saria, berriz, Mikel Balerdi eta Deñe Garcia-Bravoren “Eraman zutela” lanak eskuratu du.
"Bizkarsoro" filmak itxiko du EUNIC, Europar Zinemaren Jaialdia
Jaialdia Bruselan egiten ari da urriaren 6tik 16ra bitarte, eta Josu Martinezen lana euskarazko jatorrizko bertsioan emango dute, ingelesezko azpidatziekin.
"Gaua" filmaren trailerra
Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute. Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
Lekeitio bete film
Euskal Zine Bilera euskarazko zinemaren jaialdiak 48. edizioa du aurtengoa. Pantailak Euskaraz ekimenari saria emango diote, eta, film laburren lehiaketaz gain, "Karmele" eta "Akelarre, marearen kontra" eta "Txillarreko Sukaldaria" dokumentalak proiektatuko dituzte.
Sitgesen lehiatuko da "Singular", Alberto Gastesiren bigarren film luzea
Duela hamar urte garatzen hasi zen zientzia-fikziozko drama humanista bat da. Adimen Artifizialaren eta giza doluaren mugak aztertzen dira EITBk babestutako lan horretan. Sitgesko jaialdiko sail ofizialean lehiatuko da Alberto Gastesi eta Alex Merino donostiarrek idatzitako filma.
Lara Izagirreren "El regalo" film laburrak lehen saria eskuratu du Berlinen, Ake Dikhea zinema-jaialdian
Bilboko Otxarkoaga auzoko hiru emakumerekin grabatutako film laburrak ijitoek pairatzen duten diskriminazioa du ardatz.