“Los domingos”ek Santurtzine jaialdia irekiko du, ostegunean

Alauda Ruiz de Azuaren lana Ezkerraldeko herriko jaialdian izango da ikusgai zinemetara iristeko bezperan. EITBk Euskal Pantailak saila babestuko du, euskal zortzi film lehian jarriko dituena.

"Los domingos" filma
"Los domingos" urriaren 23an aurrestreinatuko dute

Azken eguneratzea

Santurzine Santurtziko zinema jaialdiak 13. edizioa biziko du urriaren 23tik azaroaren 1era. Hogeita hamar film labur baino gehiago lehiatuko diren edizio honetan, Estatu mailako sailean zein Euskal Pantailak atalean, eta Los domingos (urriak 23) eta La misteriosa mirada del flamenco (urriak 30) aurrestreinatuko dituzte.

Estatu mailako sailean, hamar film labur izango dira. Aurten ere, EITBk Euskal Pantailak izeneko saila babestuko du, eta bertan Euskal Herriko zortzi film labur lehiatuko dira: 29 de febrero (Diego Fandos), A-maniki (Elixabet Nuñez), Las amigas (Emilio Encabo Lucini), Erreka zoko hortan (Ekaitz Bertiz), Olentzerori eskatu nion (Amaia San Sebastián), Planetagatik (Eneko Muruzabal), Pottoki Pot (Iker Aguirre) eta Tragedium (Gastón Haag).

Ane Pikaza eta Jessica Alonso aktoreak eta Nerea Alberdi konpositoreak sarituko dute euskal film laburrik onena.  

Berritasunen artean, hilaren 25ean, Urko Olazabal aktoreak elkarrizketa eta eskola magistrala egingo ditu Oriol Jauregian, eta hilaren 26an bigarren eskuko zinemaren (DVD, BluRay eta VHS) azoka egingo dute Parke Nagusian.

Azaroaren 1ean, Serantes Kultur Aretoak amaiera gala eta sari banaketa hartuko ditu, eta omenaldia eta Serantes saria eskainiko dizkiote Javier Gurruchaga musikari eta aktoreari. 

Yune Nogueiras "Gaua" filmean
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

"Gaua" filmaren trailerra

Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute.  Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
