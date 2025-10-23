“Los domingos”ek Santurtzine jaialdia irekiko du, ostegunean
Alauda Ruiz de Azuaren lana Ezkerraldeko herriko jaialdian izango da ikusgai zinemetara iristeko bezperan. EITBk Euskal Pantailak saila babestuko du, euskal zortzi film lehian jarriko dituena.
Santurzine Santurtziko zinema jaialdiak 13. edizioa biziko du urriaren 23tik azaroaren 1era. Hogeita hamar film labur baino gehiago lehiatuko diren edizio honetan, Estatu mailako sailean zein Euskal Pantailak atalean, eta Los domingos (urriak 23) eta La misteriosa mirada del flamenco (urriak 30) aurrestreinatuko dituzte.
Zinemaldia
“Los domingos”: jainkoaz, baina, batez ere, gizakiaz
Alauda Ruiz de Azuak idatzi eta zuzendu duen bigarren film luzea aurkeztu du Zinemaldiko Sail Ofizialean. “Los domingos” gure garaien erradiografia oso askoa da, 17 urteko neskato batek moja bizitzarekin duen liluraren gainean eraikia.
Estatu mailako sailean, hamar film labur izango dira. Aurten ere, EITBk Euskal Pantailak izeneko saila babestuko du, eta bertan Euskal Herriko zortzi film labur lehiatuko dira: 29 de febrero (Diego Fandos), A-maniki (Elixabet Nuñez), Las amigas (Emilio Encabo Lucini), Erreka zoko hortan (Ekaitz Bertiz), Olentzerori eskatu nion (Amaia San Sebastián), Planetagatik (Eneko Muruzabal), Pottoki Pot (Iker Aguirre) eta Tragedium (Gastón Haag).
Ane Pikaza eta Jessica Alonso aktoreak eta Nerea Alberdi konpositoreak sarituko dute euskal film laburrik onena.
Berritasunen artean, hilaren 25ean, Urko Olazabal aktoreak elkarrizketa eta eskola magistrala egingo ditu Oriol Jauregian, eta hilaren 26an bigarren eskuko zinemaren (DVD, BluRay eta VHS) azoka egingo dute Parke Nagusian.
Azaroaren 1ean, Serantes Kultur Aretoak amaiera gala eta sari banaketa hartuko ditu, eta omenaldia eta Serantes saria eskainiko dizkiote Javier Gurruchaga musikari eta aktoreari.
Egigun bultza eta apustu "Santa Zeta"ren alde
Badakit, Gauaren ametsetan zaudete, baina Santa Zetak eskaintzen dizuena beste inork ez dizue emango.
“Primate” filmak itxiko du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Donostiako Astea
Urriaren 31 azaroaren 7ra bitartean izango da jaialdiaren 36. edizioa. “Gaua” Paul Urkijoren hirugarren film luzeak irekiko du, jakina zenez, eta 30 film luze, 36 film labur eta 4 serie proiektatuko dira guztira, tartean “Decorado” euskal ekoizpena, David Lynchen eta Luc Bessonen pelikulak.
“Decorado”ren aurrestreina hartuko du Bilbok, Fant jaialdiaren eskutik
Bilboko Fantasiazko Zinema Jaialdiak Prefant zikloan estreinatuko du animaziozko filma, astelehen honetan, urriak 20, Azkuna Zentroan, sarrera librea dela. Alberto Vazquez galiziarrak ekoitzi du Uniko euskal etxearen ekoizpena.
Lekeitioko 48. Euskal Zine Bilerak Urrezko Antzarra eta Zilarrezko Antzarra eman ditu
Film onenaren saria Eneko Muruzabal Elezcanoren “Planetagatik” lanak irabazi du, "film borobil eta jostaria" osatzeagatik. Zuzendari onenaren saria Aitzol Saratxagak jaso du, “Ehiza” filmean egindako lanagatik. EITB Ikuslearen saria, berriz, Mikel Balerdi eta Deñe Garcia-Bravoren “Eraman zutela” lanak eskuratu du.
"Bizkarsoro" filmak itxiko du EUNIC, Europar Zinemaren Jaialdia
Jaialdia Bruselan egiten ari da urriaren 6tik 16ra bitarte, eta Josu Martinezen lana euskarazko jatorrizko bertsioan emango dute, ingelesezko azpidatziekin.
"Gaua" filmaren trailerra
Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute. Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
Lekeitio bete film
Euskal Zine Bilera euskarazko zinemaren jaialdiak 48. edizioa du aurtengoa. Pantailak Euskaraz ekimenari saria emango diote, eta, film laburren lehiaketaz gain, "Karmele" eta "Akelarre, marearen kontra" eta "Txillarreko Sukaldaria" dokumentalak proiektatuko dituzte.
Sitgesen lehiatuko da "Singular", Alberto Gastesiren bigarren film luzea
Duela hamar urte garatzen hasi zen zientzia-fikziozko drama humanista bat da. Adimen Artifizialaren eta giza doluaren mugak aztertzen dira EITBk babestutako lan horretan. Sitgesko jaialdiko sail ofizialean lehiatuko da Alberto Gastesi eta Alex Merino donostiarrek idatzitako filma.
Lara Izagirreren "El regalo" film laburrak lehen saria eskuratu du Berlinen, Ake Dikhea zinema-jaialdian
Bilboko Otxarkoaga auzoko hiru emakumerekin grabatutako film laburrak ijitoek pairatzen duten diskriminazioa du ardatz.