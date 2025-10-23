23 de octubre – 1 de noviembre
"Los domingos" abre el festival Santurtzine, el jueves

La película de Alauda Ruiz de Azua se podrá ver en el festival de la localidad marinera la víspera de su estreno en cines. EITB patrocinará la sección Euskal Pantailak, en la que concursan ocho cortometrajes vascos. 

"Los domingos" filma
"Los domingos" se preestrenará el 23 de octubre
Santurzine, el festival de cine de Santurtzi, celebrará su 13ª edición entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre. Competirán en el encuentro más treina cortometrajes, tanto en la sección estatal como en la sección Euskal Pantailak, y se preestrenarán los largometrajes Los domingos  (23 de octubre) y  La misteriosa mirada del flamenco  (30 de octubre).

Un año más, EITB patrocinará la sección Euskal Pantailak, en la que competirán ocho cortometrajes vascos: 29 de febrero (Diego Fandos), A-maniki (Elixabet Nuñez), Las amigas (Emilio Encabo Lucini), Erreka zoko hortan (Ekaitz Bertiz), Olentzerori eskatu nion (Amaia San Sebastián), Planetagatik (Eneko Muruzabal), Pottoki Pot (Iker Aguirre) y Tragedium (Gastón Haag).

Las actrices Ane Pikaza y Jessica Alonso y la compositora Nerea Alberdi premiarán al mejor cortometraje vasco. 

Entre las novedades, el día 25, el actor Urko Olazabal realizará un encuentro y una clase magistral en el Palacio Oriol, y el día 26 se celebrará en el Parque Central una feria del cine de segunda mano (DVD, BluRay y VHS).

El 1 de noviembre, el Serantes Kultur Aretoa acogerá la gala de clausura y la entrega de premios, en la que entregarán el premio Serantes al músico y actor Javier Gurruchaga. 

"Los domingos" se lleva la gloria al ganar la Concha de Oro
Santurtzi Cine

Yune Nogueiras "Gaua" filmean
Tráiler de la película "Gaua"

El tercer largometraje de Paul Urkijo se ha estrenado la semana pasada en el festival de cine fantástico de Sitges. El 31 de octubre, la película, que cuenta con la participación de EITB, abrirá la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, y se estrenará en los cines el 14 de noviembre.  La película está protagonizada por Yune Nogueiras, acompañada de Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza. La historia está inspirada en el siglo XVII y atravesada por el mundo nocturno de la mitología.    En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue y se topa con tres mujeres.

