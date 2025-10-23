"Los domingos" abre el festival Santurtzine, el jueves

Las actrices Ane Pikaza y Jessica Alonso y la compositora Nerea Alberdi premiarán al mejor cortometraje vasco.

Entre las novedades, el día 25, el actor Urko Olazabal realizará un encuentro y una clase magistral en el Palacio Oriol, y el día 26 se celebrará en el Parque Central una feria del cine de segunda mano (DVD, BluRay y VHS).

El 1 de noviembre, el Serantes Kultur Aretoa acogerá la gala de clausura y la entrega de premios, en la que entregarán el premio Serantes al músico y actor Javier Gurruchaga.