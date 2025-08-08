Zer aldatzen da EBren komunikabideen askatasunari buruzko lege berriarekin?
Erregelamendu bat denez, araudi berriaren artikuluak lotesleak dira EBko estatu guztientzat, inolako transposizio beharrik gabe. "Segurtasun nazionaleko" arrazoiak argudiatuta, kazetariak edo haien iturriak zelatatzeko aukera ematen zuen klausula bat sartzeko saiakera izan da oztopo handienetako bat negoziazioan.
Komunikabideen Askatasunari buruzko Europako Erregelamendu berriak, gaurtik aurrera nahitaez bete beharrekoak, lehen aldiz Europar Batasunera lege bat dakar, kazetariak eta komunikabideak presioetatik babesteko, hedabide publikoak babesteko eta enpresa mediatikoen gardentasuna indartzeko.
Erregelamendu bat denez, haren artikuluak lotesleak dira EBko estatu guztientzat, transposiziorik egin behar izan gabe, baina aldaketa batzuek estatuko legediak eguneratzea eskatzen dute, eta guztiak, Espainia barne, ez dira garaiz iritsi.
Hauek dira EMFA (ingelesezko siglak) izenez ezagutzen den legeari esker abian jarriko diren funtsezko puntuetako batzuk:
Hedabideen jabetza eta publizitate instituzionala
Estatuek hedabideen erregistroak sortu beharko dituzte komunkabideen jabetzaren titulartasunari buruzko informazioarekin (erabaki editorialetan eragina izateko moduko akzio kopurua duen oro barne), zenbat publizitate inbertsio jasotzen duten eta atzerriko finantziazio publikotik zenbat diru-sarrera jasotzen dituzten zehaztuz.
Espainiako Estatuan, Merkatu eta Lehia Batzordeak kudeatuko du, eta erkidegoek ere erregistroak izan beharko dituzte.
Hala ere, hedabide bat erregistratzea ez da nahitaezko baldintza izango irekitzeko, baina, erregistrorik egiten ez bada, Merkatu eta Lehia Batzordeak isunak ezarriko ditu. Gainera, osagai objektiboa izango da publizitate instituzionala jasotzeko.
Maila desberdinetako erakundeek komunikabideetara bideratzen duten publizitate instituzionalari buruzko gardentasuna ere areagotuko da: enpresa mediatikoek eta erakunde publikoek (erkidego eta udalak barne), hurrenez hurren, jasotzen edo bideratzen duten aurrekontuaren berri eman beharko dute.
Komunikabide publikoentzako bermeak
Legeak komunikabide publikoen independentzia defendatzeko babes neurriak ere jasotzen ditu. Hemendik aurrera, EBko estatu bakoitzean legez finkatu beharko dira goi-kargudunak izendatzeko eta kargutik kentzeko irizpideak, haien agintaldien iraupena eta haien helburuak betetzeko finantziazio nahikoa.
Hasiera batean, Bruselaren asmoa zen hedabide publikoen aurrekontuak hainbat urtetarako finkatzea, haien proiektuen egonkortasuna bermatzeko eta estatu bakoitzeko aurrekontu orokorrak onartzeko negoziaketetan trukerako tresna gisa erabil ez zitezen.
Hala ere, negoziazioetan ekarpen publikoa "aurreikusteko modukoa eta jasangarria" izatea erabaki dute. Hori da Espainian oraindik garatu ez den gaietako bat.
Kazetariak espioitzaren aurrean babestea
"Segurtasun nazionaleko" arrazoiak argudiatuta, kazetariak edo haien iturriak zelatatzeko aukera ematen zuen klausula bat sartzeko saiakera izan da oztopo handienetako bat negoziazioan.
Azkenik, legeak aipamen orokor bat egiten du, esparru horretan "estatu kideen erantzukizunak errespetatzeko". Horrela, zelata salbuespen horren eraginpean dauden kazetariei erabat jakinarazi beharko zaizkiela haien aurka hartutako neurriak, eta helegite judiziala aurkezteko aukera izango dutela.
Arau berriak, gainera, debekatu egiten du kazetariak edo komunikabideak presionatzea haien iturriak ezagutzera ematea behartzeko.
