Memoria historikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Txiki eta Otaegiren oroimenezko muralari eraso egin diote Durangon

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Haien aurpegiak eta muraleko leloa zirriborraturik agertu dira eta etarras idatzi dute erasotzaileek. Ernaik salatu duenez, "eraso faxistek eta espainolistek ez dute tokirik", eta murala auzolanean berregiteko deia egin dute. 

Memoria Historikoa Durango Frankismoa Politika

Albiste gehiago politika

Gehiago kargatu