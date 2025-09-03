ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN
De Andresek esan du EAJ PSOEren "menpeko" alderdia dela, eta ez duela beste aukerarik babestuko

Euskadiko PPren presidenteak datorren ostiralean lehendakariarekin egingo duen bilera izan du hizpide Radio Euskadin. Euskadiko eta Estatuko agertoki politikoaz hitz egiteko bilduko dira, eta azpimarratu du jendaurrean esaten duen "gauza bera" esango diola.

Javier De Andres, Radio Euskadin. Argazkia: EITB

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Javier de Andres EAEko PPren presidenteak adierazi duenez, EAJ PSOEren "menpeko" alderdia da, eta ez du beste aukerarik babestuko.

Radio Euskadin egindako elkarrizketan, De Andresek esan du PPk "kritika politikoak" egiten dizkiola EAJri, eta alderdi horrek "oso hitz potoloekin" erantzuten diola. Testuinguruaz mintzatu da: "Urduri jartzen dira, Santos Cerdanekin eta Antxon Alonsorekin zerikusia dutela esaten delako, baina hori Cerdanek berak esan zuen, ez PPk".

Datorren ostiralean lehendakariarekin egingo duen bilera ere izan du hizpide, Euskadiko eta Estatuko agertoki politikoaz hitz egiteko, eta adierazi du jendaurrean esaten duen "gauza bera" esango diola.

Autogobernuari eta estatutuari buruz hitz egiteko euskal alderdien arteko hartu-emanei buruz, De Andresek kritikatu du EAJk "PP baztertu" egin duela, nahiz eta duela urtebete Andoni Ortuzar EAJren orduko presidenteari "parte hartu nahi" zutela adierazi zioten.

"Akats larria da 100.000 euskal boto-emaile eta Espainiako alderdi nagusia bilera horietatik kanpo uztea, baina urtebetean gertatu ez den dei baten zain jarraituko dugu", esan du.

Erreformari buruz duten jarrerari dagokionez, adierazi du erakundeen gaitasun administratiboa eta ematen dituzten zerbitzuak handitzearen alde daudela, baina ez dutela uste "komenigarria" denik helburu ideologikoak dituen planteamendutik abiatzea.

Era berean, Euskadira transferitu gabe dauden eskumenak transferitzearen alde agertu da, "baldin eta praktikoak badira, eta zerbitzua ematen badute", baina kritikatu egin du Estatuaren eskumen esklusiboak transferitzeko ahaleginak egiten ari direla, erakunde jakin batzuen kalifikazioa aldatuz, eta adibide gisa portuak jarri ditu.

Euskadin delinkuentziak izan duen gorakadaz ere hitz egin du De Andresek, eta eskatu du "argi eta objektibotasunez identifikatzeko" zeintzuk sortzen dituzten egoera horiek, haien egoera ekonomikoa eta soziala, jatorria eta prestakuntza kulturala, hori eragozteko lehen urrats gisa. 

EAJ Euskadiko Alderdi Popularra Politika Javier de Andrés

