Genozidioa Gazan
Anduezak uste du Euskadik "Gazako sarraskia neutralizatzen" lagundu behar duela, eta hausnarketa egin dezala eskatu dio CAFi

Eneko Anduezari elkarrizketa
18:00 - 20:00
Eneko Andueza. Argazkia: EITB.

Euskal sozialisten buruak adierazi duenez, Jaurlaritzak Pedro Sanchezek aurkeztutako neurriak "baloratu" behar ditu, eta ez du uste "inolako erresistentziarik" egongo denik neurriak onartzeko. Israelekin kontratuak dituen CAFek "hausnarketa etikoa" egin beharko lukeen galdetuta, Anduezak esan du gai batzuk "ekonomiaren eta merkatuaren gainetik" daudela.

