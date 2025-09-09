Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa abiatzea erabaki du Auzitegi Gorenak

Alvaro Garcia Ortiz Espainiako Estatuko fiskal nagusiaren kontrako ahozko epaiketa abiatzea erabaki du Angel Hurtado Auzitegi Goreneko epaileak, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen mutil-lagunaren kasuari buruzko filtrazioengatik, sekretuak zabaltzea egotzita. 

Estatuko fiskal nagusia, Álvaro García Ortiz, artxiboko argazki batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alvaro Garcia Ortiz Espainiako Estatuko fiskal nagusiaren kontrako ahozko epaiketa abiatzea erabaki du Angel Hurtado Auzitegi Goreneko epaileak, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen mutil-lagunaren ustezko ustelkeria kasuaren inguruko informazioa zabaltzea leporatuta. Hurtado epailearen autoa ezin da errekurritu.

Fiskalen Elkarte Profesional eta Independenteak sei urteko espetxe-zigorra eskatu du Estatuko fiskal nagusiarentzat. Kautelazko neurri gisa, fiskala aldi baterako kargutik kentzeko eskatu zion elkarteak epaileari, baina ez du eskaera onartu.

Gainera, magistratuak 150.000 euroko fidantza ezarri dio Garcia Ortizi, sor daitezkeen diru-erantzukizunei aurre egiteko, eta bost eguneko epean bete ezean, ondasunak enbargatuko zaizkio. 

Fiskal nagusia, Gorenean: "Justizian eta egian sinesten dudalako nago hemen"
Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurkako auzia artxibatzeko eskatu du Fiskaltzak
Epaiketak Madril Auzitegi Gorena Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Eneko Anduezari elkarrizketa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anduezak uste du Euskadik "Gazako sarraskia neutralizatzen" lagundu behar duela, eta hausnarketa egin dezala eskatu dio CAFi

Euskal sozialisten buruak adierazi duenez, Jaurlaritzak Pedro Sanchezek aurkeztutako neurriak "baloratu" behar ditu, eta ez du uste "inolako erresistentziarik" egongo denik neurriak onartzeko. Israelekin kontratuak dituen CAFek "hausnarketa etikoa" egin beharko lukeen galdetuta, Anduezak esan du gai batzuk "ekonomiaren eta merkatuaren gainetik" daudela.

Gehiago kargatu